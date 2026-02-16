 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Нигерия предупредила своих граждан о недопустимости вербовки за границу

МИД Нигерии предупредил граждан страны о недопустимости участия в зарубежных конфликтах. По данным ведомства, граждан заставляют подписывать контракты на чужом языке. Ведомство не уточнило, в какие именно страны вербуют африканцев

Министерство иностранных дел Нигерии опубликовало предупреждение в связи с ростом случаев незаконной вербовки нигерийских граждан для участия в вооруженных конфликтах за пределами страны. Ведомство опубликовало предупреждение на своей странице в соцсети Х. В какие именно страны осуществляется вербовка, МИД не уточнил.

«Правительство Нигерии недвусмысленно предупреждает всех граждан о недопустимости участия в зарубежных вооруженных конфликтах или принятия каких-либо предложений, связанных с этим. Такие действия не только угрожают жизни, но и могут нарушать нигерийское и международное законодательство, регулирующее деятельность наемников и вербовку за границу», — говорится в сообщении.

Дипведомство сообщило, что, нигерийцев вербуют обманным путем — под видом высокооплачиваемой работы, учебы или быстрого получения гражданства. Жертв направляют в зоны боевых действий, заставляя подписывать контракты на чужом языке без юридической помощи. По прибытии у них изымают документы. В схемах участвуют посредники, организующие поездки по туристическим или другим невоенным визам, написал МИД.

Министр из Кении решил обсудить с Москвой запрет вербовки граждан
Политика
Фото:Chris McGrath / Getty Images

Для борьбы с этой проблемой правительство Нигерии привлекает национальных и международных партнеров к расследованию и информированию населения об опасности незаконной вербовки. Министерство призвало родителей, лидеров общин и учебные заведения разъяснять молодежи риски мошеннических схем по вербовке. Гражданам рекомендуется проверять предложения об учебе или работе за рубежом через официальные каналы и сообщать о подозрительной вербовке в органы власти.

С вербовкой граждан для участия в боевых действиях в том числе сталкивается Кения. В феврале министр иностранных дел Кении Мусалия Мудавади в интервью Би-би-си заявил, что страна намерена обсудить с Россией данные о вербовке своих граждан для участия в боевых действиях на Украине. По данным министра, около 200 кенийцев были завербованы, при этом ни один из них не выезжал через официальные каналы. Власти Кении уже закрыли в стране более 600 рекрутинговых агентств, подозреваемых в нелегальной деятельности, и уже репатриировали 27 человек из зоны боевых действий, добавил глава МИД.

В декабре в Кению вернулись 18 из 82 граждан, завербованных для участия в боевых действиях на Украине, утверждал KTN News. В стране заявили, что вербовкой занимались «недобросовестные агентства». Bloomberg в 2024 году сообщал, что российские власти грозили студентам и мигрантам из стран Африки непродлением виз, если они не согласятся заключить контракт с Минобороны. Посольство России в Нигерии в ответ назвало сообщение агентства ложью и заявило, что нигерийские студенты не сообщали о проблемах с продлением виз. Российские власти отвергают обвинения в привлечении иностранцев.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным

Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд

США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа

The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу

ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян

Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»
Авторы
Теги
Егор Алимов
Нигерия вербовка наемничество МИД
Материалы по теме
Министр из Кении решил обсудить с Москвой запрет вербовки граждан
Политика
В Кении заявили, что их граждан вербуют «недобросовестные агентства»
Политика
Суд заочно приговорил грузинского наемника к пожизненному сроку
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 февраля
EUR ЦБ: 91,04 (-0,52) Инвестиции, 18:02 Курс доллара на 17 февраля
USD ЦБ: 76,62 (-0,57) Инвестиции, 18:02
Telegraph узнал об идее Британии бороться с теневым флотом в стиле Бонда Политика, 20:39
Зумеры в США стали выбирать инвестиции вместо покупки жилья Инвестиции, 20:37
Нигерия предупредила своих граждан о недопустимости вербовки за границу Политика, 20:36
Норвежец бросил лыжи и ушел в сторону леса после неудачи в слаломе на ОИ Спорт, 20:36
Аэропорты Краснодара и Геленджика закрыли для полетов Политика, 20:32
Роскомнадзор заявил, что не получал требований заблокировать ChatGPT Технологии и медиа, 20:29
Стало известно время прибытия российской делегации в Женеву Политика, 20:25
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
На «иноагента по приколу» возбудили уголовное дело Политика, 20:07
США объяснили проблемность диалога с Ираном «теологией и радикализмом» Политика, 20:07
МВД предложило ввести тестеры слюны для проверки водителей на наркотики Общество, 20:03
Какие инвестиционные активы обгоняют инфляцию #всенабиржу!, 20:00
WSJ рассказала о рекордных увольнениях гендиректоров в США Бизнес, 19:49
Защитник ЦСКА Рядно перешел в калининградскую «Балтику» Спорт, 19:42
На Мосбирже появился аналог доллара. Станет ли он бенчмарком в РоссииПодписка на РБК, 19:39