Нигерия предупредила своих граждан о недопустимости вербовки за границу

МИД Нигерии предупредил граждан страны о недопустимости участия в зарубежных конфликтах. По данным ведомства, граждан заставляют подписывать контракты на чужом языке. Ведомство не уточнило, в какие именно страны вербуют африканцев

Министерство иностранных дел Нигерии опубликовало предупреждение в связи с ростом случаев незаконной вербовки нигерийских граждан для участия в вооруженных конфликтах за пределами страны. Ведомство опубликовало предупреждение на своей странице в соцсети Х. В какие именно страны осуществляется вербовка, МИД не уточнил.

«Правительство Нигерии недвусмысленно предупреждает всех граждан о недопустимости участия в зарубежных вооруженных конфликтах или принятия каких-либо предложений, связанных с этим. Такие действия не только угрожают жизни, но и могут нарушать нигерийское и международное законодательство, регулирующее деятельность наемников и вербовку за границу», — говорится в сообщении.

Дипведомство сообщило, что, нигерийцев вербуют обманным путем — под видом высокооплачиваемой работы, учебы или быстрого получения гражданства. Жертв направляют в зоны боевых действий, заставляя подписывать контракты на чужом языке без юридической помощи. По прибытии у них изымают документы. В схемах участвуют посредники, организующие поездки по туристическим или другим невоенным визам, написал МИД.

Для борьбы с этой проблемой правительство Нигерии привлекает национальных и международных партнеров к расследованию и информированию населения об опасности незаконной вербовки. Министерство призвало родителей, лидеров общин и учебные заведения разъяснять молодежи риски мошеннических схем по вербовке. Гражданам рекомендуется проверять предложения об учебе или работе за рубежом через официальные каналы и сообщать о подозрительной вербовке в органы власти.

С вербовкой граждан для участия в боевых действиях в том числе сталкивается Кения. В феврале министр иностранных дел Кении Мусалия Мудавади в интервью Би-би-си заявил, что страна намерена обсудить с Россией данные о вербовке своих граждан для участия в боевых действиях на Украине. По данным министра, около 200 кенийцев были завербованы, при этом ни один из них не выезжал через официальные каналы. Власти Кении уже закрыли в стране более 600 рекрутинговых агентств, подозреваемых в нелегальной деятельности, и уже репатриировали 27 человек из зоны боевых действий, добавил глава МИД.

В декабре в Кению вернулись 18 из 82 граждан, завербованных для участия в боевых действиях на Украине, утверждал KTN News. В стране заявили, что вербовкой занимались «недобросовестные агентства». Bloomberg в 2024 году сообщал, что российские власти грозили студентам и мигрантам из стран Африки непродлением виз, если они не согласятся заключить контракт с Минобороны. Посольство России в Нигерии в ответ назвало сообщение агентства ложью и заявило, что нигерийские студенты не сообщали о проблемах с продлением виз. Российские власти отвергают обвинения в привлечении иностранцев.