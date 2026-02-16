 Перейти к основному контенту
США объяснили проблемность диалога с Ираном «теологией и радикализмом»

Возвращение Трампа в Белый дом
Заключить ядерную сделку с Тегераном непросто, так как страной управляют «радикальные шиитские духовные лица», считает госсекретарь США. Верховным лидером Ирана с 1989 года является аятолла Али Хаменеи
Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters
Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Госсекретарь США Марко Рубио по итогам встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Будапеште заявил, что заключить ядерную сделку с Ираном сложно, так как страной управляют «радикальные шиитские духовные лица». Его слова передает Al Arabiya.

Верховным лидером Ирана с 1989 года является аятолла Али Хаменеи. Аятолла — один из высших духовных титулов у мусульман-шиитов.

«Заключить сделку с Ираном непросто. Я говорил это вчера и повторю сегодня», — сказал Рубио. «Мы должны понимать, что Ираном в конечном итоге управляют и решения принимаются шиитскими духовными лицами, радикальными шиитскими духовными лицами», — считает он.

Госсекретарь подчеркнул, что Вашингтон продолжит попытки договориться с Тегераном, хоть Иран и принимает «политические решения на основе чистой теологии».

Нетаньяху назвал условия для сделки с Ираном
Политика
Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху

Накануне Рубио после встречи с премьером Словакии Робертом Фицо также говорил, что США имеют дело с людьми в Иране, которые принимают геополитические решения, «основываясь исключительно на теологии», и «это сложная ситуация». «Я имею в виду, что никому еще не удавалось заключить успешную сделку с Ираном, но мы попробуем», — отмечал он.

По его словам, спецпосланник американского президента Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер отправляются «на важные встречи», «посмотрим, чем это закончится». Агентство Reuters со ссылкой на источник сообщало, что в Женеве 17 февраля должны состояться два раунда переговоров — по Украине и Ирану. По словам собеседника, сначала, утром, Уиткофф и Кушнер планируют встретиться с иранцами, после чего, во второй половине дня, они примут участие в трехсторонних переговорах — уже с Россией и Украиной.

Военное присутствие в регионе Рубио объяснял угрозой американским силам. «Мы находимся в этом регионе по одной простой причине: мы понимаем, что нашим силам в регионе может угрожать опасность. Мы уже сталкивались с угрозами в их адрес, и мы хотим убедиться, что у нас достаточно возможностей для их защиты, если не дай бог это случится», — подчеркивал госсекретарь.

Президент США требует от Ирана заключить «справедливое и равноправное» соглашение, исключающее наличие ядерного оружия, пригрозив, что в противном случае страну ждет атака «гораздо более мощная», чем летом 2025 года.

В ответ глава иранского МИДа Аббас Арагчи предупредил, что в случае нападения Тегеран атакует американские базы в соседних странах Персидского залива.

