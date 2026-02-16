Апелляционная инстанция отменила приговор Зареме Мусаевой 3 года и 11 месяцев колонии-поселения. Прокурор заявил, что нижестоящий суд нарушил принцип состязательности сторон, изначально обвинение просило оставить решение в силе

Зарема Мусаева (Фото: Елена Афонина / ТАСС)

Верховный суд Чечни отменил приговор Зареме Мусаевой, которой в августе прошлого года назначил 3 года 11 месяцев колонии-поселения. Уголовное дело о дезорганизации деятельности исправительного учреждения (ст. 321 УК) направлено на новое рассмотрение, сообщил РБК ее адвокат Александр Савин.

По словам адвоката, после прений сторон прокурор поддержал позицию защиты о необходимости отменить решение суда первой инстанции, хотя изначально просил оставить его без изменений.

Государственный обвинитель заявил, что нижестоящий суд не дал оценки доводам защиты, добавил он. В частности, речь идет о противоречиях в доказательствах, об отсутствии мотива и о неприязненных отношениях между Мусаевой и сотрудником ФСИН, который проходит потерпевшим по делу. Прокурор счел это нарушением принципа состязательности, заключил адвокат.

В августе 2025 года Шалинский городской суд признал Мусаеву виновной в дезорганизации деятельности исправительного учреждения и назначил ей 3 года 11 месяцев колонии-поселения.

Как утверждает следствие, 29 октября 2024 года в служебном автомобиле при перевозке из больницы она напала на сотрудника ФСИН, поцарапала ему шею и сорвала с него погон. Мусаева вину не признала и заявила, что конфликта не было, а выводы следствия основаны на противоречивых показаниях.

В ходе рассмотрения дела были допрошены пятеро сотрудников колонии, где Мусаева отбывала наказание. Четверо из них заявили, что не видели этой ситуации и знают о ней лишь со слов коллег. Единственный свидетель сообщил, что слышал, как осужденная «возмущалась» и дергала сотрудника за погон, однако о причинении телесных повреждений не говорил. Видеозапись инцидента в материалах дела отсутствует.

На допросе в суде Мусаева отмечала, что в тот день сильно устала после медицинских процедур. Она заявила, что впервые за длительное время ее пересадили на заднее сиденье автомобиля, что было неудобно, так как она пользуется костылями. Мусаева также сообщила, что страдает инсулинозависимой формой диабета и гипертонической болезнью. По утверждению Мусаевой, сотрудник ФСИН в ходе поездки пригрозил ей, заявив: «Твои дети пишут всякое. Я скажу, что ты на меня напала». Она подчеркнула, что конфликтной ситуации не было, а условия лечения ее устраивали.

Это не первое уголовное дело в отношении Мусаевой. Летом 2023 года она была приговорена к пяти с половиной годам колонии общего режима по обвинению в применении насилия к представителю власти (ч. 2 ст. 318 УК). Дело началось с ее задержания в январе 2022 года в Нижнем Новгороде, после чего она была доставлена в Чечню в статусе свидетеля и впоследствии стала обвиняемой. Позднее срок был смягчен сначала Верховным судом Чечни, а затем кассационной инстанцией в Пятигорске — до четырех лет девяти месяцев в колонии-поселения. Выйти на свободу она должна была в мае 2025 года, однако в ноябре 2024 года ее снова арестовали по новому уголовному делу.

Зарема Мусаева — супруга Сайди Янгулбаева, который до 2015 года занимал должность судьи Верховного суда Чечни. В 2017 году семья переехала в Нижний Новгород. После задержания Мусаевой в январе 2022 года Янгулбаев вместе с дочерью Алией покинул Россию. Их трое сыновей также проживают за пределами страны. Абубакар Янгулбаев ранее работал юристом «Комитета против пыток» (внесен Минюстом в список иноагентов). Ибрагим и Байсангур Янгулбаевы, по версии чеченских силовиков, администрировали телеграм-канал оппозиционного движения «Адат» (канал и организация признаны экстремистскими и запрещены в России). Братья объявлены в федеральный розыск.

Глава Чечни Рамзан Кадыров выступал с резкими заявлениями в адрес семьи Янгулбаевых, называя их «врагами народа» и утверждая, что их ожидает «либо тюрьма, либо могила». В 2023 году в Грозном были избиты адвокат Александр Немов и журналистка «Новой газеты» Елена Милашина, направлявшиеся на оглашение приговора Зареме Мусаевой.