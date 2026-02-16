 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Путин включил Собянина в коллегию Военно-промышленной комиссии

Сергей Собянин и Владимир Путин
Сергей Собянин и Владимир Путин (Фото: Администрация Президента России)

Президент России Владимир Путин включил мэра Москвы Сергея Собянина в состав коллегии Военно-промышленной комиссии. Указ президента от 16 февраля размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Кроме Собянина, Путин включил в состав комиссии его заместителя Наталью Сергунину.

Также он поручил изложить наименование должности Кирилла Лысогорского как «первый заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации» (его назначили на эту должность в декабре). Он включен в состав Военно-промышленной комиссии с 2022 года.

Указ вступает в силу со дня его подписания, то есть с 16 февраля.

Военно-промышленная комиссия России (ВПК) — это постоянно действующий орган при правительстве, координирующий деятельность оборонно-промышленного комплекса. Она формирует государственную политику в сфере обороны, обеспечивает выполнение оборонных заказов государства, модернизацию вооружений и развитие производства.

В декабре 2025 года Собянин заявил, что Москва защищается от атак БПЛА лучше, чем самые продвинутые страны. «На мой взгляд, система ПВО, войска ПВО делают все возможное, чтобы защитить город от этих террористических актов. На мой взгляд, у них получается. Причем получается лучше, чем у самых продвинутых стран», — сказал он.

В июне того же года мэр Москвы в интервью телеканалу РБК в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что система противовоздушной обороны Москвы работает на «высший класс» — она сбивает почти 100% целей.

Егор Алимов
Сергей Собянин фото
Сергей Собянин
политик, Мэр Москвы
21 июня 1958 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
