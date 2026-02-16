Oninvest сообщил, что Revolut провел проверки старых переводов россиян

 Перейти к основному контенту

Война санкций⁠,
0

Oninvest: банк Revolut стал проверять старые переводы россиян
Сюжет
Война санкций
С конца 2025 года банк стал запрашивать у россиян дополнительную информацию о старых переводах не из стран ЕС, в частности об источнике происхождения средств. Revolut не поддерживает переводы в Россию и из нее с осени
Фото: brunocoelho / Shutterstock
Фото: brunocoelho / Shutterstock

Европейский цифровой банк Revolut начал проверять старые переводы россиян, живущих в ЕС, сообщает Oninvest, изучив несколько таких случаев.

С конца 2025 года банк стал запрашивать у граждан России дополнительную информацию о старых денежных переводах не из стран Евросоюза. Он интересовался источником происхождения средств, которые поступили на счет клиента из банков СНГ в начале прошлого года и даже в 2024-м. При обнаружении связей этих денег с Россией Revolut сначала блокировал, а потом закрывал счет, пишет портал.

Revolut отказался обслуживать клиентов на Украине
Политика
Фото:Dado Ruvic / Reuters

В частности, у россиянки с французским ВНЖ Revolut в январе 2026 года запросил информацию об источнике происхождения средств, переведенных полтора года назад. Женщина в приложении одного из российских банков, находящихся под санкциями, перевела небольшую сумму, менее $100, по номеру карты напрямую в европейские банки. Россиянка рассчитывала, что небольшой перевод не привлечет внимание банка. Еще в 2024 году у Revolut не возникло вопросов к этой транзакции, но в 2026-м банк закрыл клиентке счет.

В августе прошлого года Revolut предупредил клиентов, что попытки перевести напрямую или через третьих лиц деньги из подсанкционных структур в России считаются нарушением санкций, в случае обнаружения таких переводов счета и карты будут закрыты, пишет Oninvest.

РБК направил запрос в Revolut.

На сайте банка говорится, что сейчас Revolut не поддерживает переводы в Россию и Белоруссию и из них.

Банк Revolut позволял открывать счета в евро по российскому паспорту и долгосрочной визе типа D. В 2015 году его основали выходец из России Николай Сторонский, который в 2022-м отказался от гражданства, и украинец Влад Яценко. В ноябре прошлого года банк из-за новых европейских санкций начал закрывать счета российских клиентов, у кого нет вида на жительство в ЕС или гражданства страны-члена.

«Как глобально регулируемое финансовое учреждение Revolut должен соблюдать санкционные законы и регламенты ООН, Европейского союза, Соединенного Королевства, Соединенных Штатов и все прочие применимые законы и регламенты во всех юрисдикциях, в которых работает Revolut», — объяснили РБК в банке.

Позднее Сторонский объяснил блокировку счетов российских клиентов в том числе «давлением регулятора». «Многим людям прямо раз — и отрубили счет прямо день в день, и, как говорится, окно схлопнулось, и дальше вот. Ну вот что, да, в таких случаях опять есть какое-то давление регулятора», — сказал он в декабре в интервью Елизавете Осетинской (внесена Минюстом в список иноагентов).

У Revolut есть банковская лицензия, выданная Банком Литвы в 2018 году. Штаб-квартира банка находится в Лондоне. Разрешение на банковскую деятельность в Великобритании компания получила летом 2024-го.

Банк Revolut с 2022 года перестал допускать регистрацию новых аккаунтов для граждан России без резидентства в ЕС и ограничил переводы в страну, но открывал счета в евро по российскому паспорту и долгосрочной визе типа D.

Теги
Маргарита Ларичева
Revolut Денежные переводы россияне ЕС санкции против России
