Рубио заверил Орбана в помощи Трампа в случае проблем
Президент США Дональд Трамп может помочь Венгрии, если у нее возникнут проблемы, заявил госсекретарь США Марко Рубио на совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Будапеште. Трансляцию ведет Госдеп США на странице в соцсети Х.
«Если вы столкнетесь с финансовыми трудностями, с препятствиями для роста, с угрозой стабильности вашей страны, я знаю, что президент Трамп будет очень заинтересован в помощи, учитывая ваши отношения с ним», — сказал Рубио Орбану.
По словам Рубио, США хотят, чтобы «Венгрия процветала», потому что это в национальных интересах Соединенных Штатов. Госсекретарь отметил, что Трамп заинтересован в успехе Орбана. Кроме того, по словам Рубио, венгерский премьер играет «незаменимую роль» в «Совете мира».
Материал дополняется
