 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Рубио заверил Орбана в помощи Трампа в случае проблем

Марко Рубио&nbsp;и Виктор&nbsp;Орбан
Марко Рубио и Виктор Орбан (Фото: Bernadett Szabo / Reuters)

Президент США Дональд Трамп может помочь Венгрии, если у нее возникнут проблемы, заявил госсекретарь США Марко Рубио на совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Будапеште. Трансляцию ведет Госдеп США на странице в соцсети Х.

«Если вы столкнетесь с финансовыми трудностями, с препятствиями для роста, с угрозой стабильности вашей страны, я знаю, что президент Трамп будет очень заинтересован в помощи, учитывая ваши отношения с ним», — сказал Рубио Орбану.

По словам Рубио, США хотят, чтобы «Венгрия процветала», потому что это в национальных интересах Соединенных Штатов. Госсекретарь отметил, что Трамп заинтересован в успехе Орбана. Кроме того, по словам Рубио, венгерский премьер играет «незаменимую роль» в «Совете мира».

Материал дополняется

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным

Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд

США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа

The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу

ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян

Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»
Авторы
Теги
Персоны
Егор Алимов
Марко Рубио Виктор Орбан Дональд Трамп
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Марко Рубио фото
Марко Рубио
политик, госсекретарь США, советник президента США по нацбезопасности
28 мая 1971 года
Виктор Орбан фото
Виктор Орбан
политик, премьер-министр Венгрии
31 мая 1963 года
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 февраля
EUR ЦБ: 91,56 (-0,15) Инвестиции, 13 фев, 17:35 Курс доллара на 14 февраля
USD ЦБ: 77,19 (+0,01) Инвестиции, 13 фев, 17:35
Росреестр разъяснил изменения в кадастровом учете с февраля 2026 года Недвижимость, 14:30
Полиция провела обыски в парижском институте из-за дела Эпштейна Политика, 14:28
Рубио заверил Орбана в помощи Трампа в случае проблем Политика, 14:17
Как добавить золото в свой портфель: инструкция для инвесторов #всенабиржу!, 14:15
Российская шорт-трекистка упала и не вышла в финал Олимпиады на 1000 м Спорт, 14:15
Путин принял приглашение Токаева приехать в Казахстан в мае Политика, 14:13
Антимонопольная служба выдала предупреждение РСХБ из-за льготной ипотеки Финансы, 14:06
ИИ для работы и жизни — интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Путин назвал, как вырос валовый региональный продукт в среднем по России Экономика, 14:02
Берлинале-2026: Памела Андерсон, сценарист Лантимоса, мигранты и родители Стиль, 13:59
Синоптик спрогнозировал обновление снежного рекорда в Москве Город, 13:54
Отравление биатлонисток. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 13:52
В Москве расширили форматы профориентации для будущих врачей Город, 13:50
Как будет работать рассрочка по новому закону с 1 апреля 2026 года Инвестиции, 13:39
«РИА Новости» узнали, какая страна помогла пролету россиян в Женеву Политика, 13:37