Разведданные свидетельствуют о модернизации армии России и смещении ее интереса на Запад, написали немецкий генерал Карстен Бройер и британский маршал авиации Ричард Найттон. Москва отвергает планы нападать на ЕС или НАТО

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Безопасность Европы находится под угрозой, «какой не было уже несколько десятилетий», в том числе на фоне смещения военных приоритетов России на Запад, написали генеральный инспектор Вооруженных сил Германии генерал Карстен Бройер и начальник Генерального штаба Вооруженных сил Великобритании маршал авиации Ричард Найттон в совместной статье для Welt.

«Сегодня мы пишем не только как военачальники из двух стран с самыми высокими оборонными расходами в Европе, но и как голоса Европы, которой теперь приходится сталкиваться с неудобными истинами о своей безопасности», — написали Бройер и Найттон.

По словам офицеров, разведывательные данные и открытые источники свидетельствуют, что Россия модернизирует армию и реорганизует силы, увеличивая риск конфликта с НАТО. «Мы должны подготовиться к этой реальности. Мы не можем позволить себе самоуспокоение», — отметили они.

В этих условиях, пишут Бройер и Найттон, европейские правительства взяли на себя обязательства увеличить оборонные расходы масштабней всего со времен холодной войны. «Сила сдерживает агрессию. Слабость ее провоцирует», — предупредили авторы.

Хорошая новость, по их мнению, в том, что Европа сильна, а НАТО остается «самым успешным военным альянсом в истории». Европейские военачальники призвали углублять сотрудничество стран Запада и усиливать оборонную промышленность.

В декабре премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что европейские лидеры решили быть готовыми к войне с Россией к 2030 году и приняли решение перейти к последнему этапу подготовки. За месяц до этого президент Сербии Александр Вучич отметил, что вероятность столкновения европейских государств и России становится все более очевидной.

Президент России Владимир Путин заявлял, что Москва не планирует воевать с европейскими странами, но в случае нападения готова «прямо сейчас».

В начале 2026 года некоторые лидеры ЕС, включая президента Франции Эмманюэля Макрона, стали выступать за возобновление диалога с Москвой. Французский лидер сообщил о подготовке контактов с Путиным на техническом уровне, однако Лавров назвал эти заявления работой на публику.