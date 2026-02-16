«РИА Новости» узнали, какая страна помогла пролету россиян в Женеву
В обеспечении безопасного пролета делегации России в Женеву участвовали США, сообщил «РИА Новости» дипломатический источник.
Как пояснил собеседник, американская сторона «на техническом уровне участвовала в согласовании разрешений, связанных с прибытием российской делегации в Женеву».
ТАСС ранее сообщил, что Швейцария взяла на себя обязательство обеспечить безопасность пролета российской делегации на переговоры по Украине.
Во главе российской делегации в Женеве будет помощник президента России Владимир Мединский. В отличие от двух раундов в Абу-Даби, где обсуждался вопрос безопасности и где российскую делегацию представлял начальник ГУ ГШ ВС России адмирал Игорь Костюков, объяснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в Женеве будет обсуждаться более широкий спектр вопросов. Всего российская делегация будет состоять из 15-20 человек.
Украинскую делегацию возглавит глава офиса президента Украины Кирилл Буданов, который написал, что по пути в Женеву с коллегами из украинской делегации они «обсудят уроки истории и будут искать правильные выводы». В состав делегации также войдут, заместитель Буданова Сергей Кислица, глава СНБО Рустем Умеров, начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Игнатов, глава фракции правящей партии «Слуга народа» Давид Арахамия и замначальника Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.
Переговоры по Украине в Женеве пройдут с 17 по 18 февраля. Во встрече примут участие представители России, Украины и США.
В 2022 году Евросоюз запретил полеты российских самолетов над своей территорией из-за начала военной операции на Украине.
