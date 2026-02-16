 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Переговоры России и Украины⁠,
0

«РИА Новости» узнали, какая страна помогла пролету россиян в Женеву

«РИА Новости»: США помогли обеспечению пролета российской делегации в Женеву
Сюжет
Переговоры России и Украины
Благодаря американской стороне, удалось согласовать полет в Женеву, где пройдут переговоры на Украине. Россию на трехстороннем саммите будут представлять до 20 делегатов, включая Владимира Мединского
Фото: Martial Trezzini / AP / ТАСС
Фото: Martial Trezzini / AP / ТАСС

В обеспечении безопасного пролета делегации России в Женеву участвовали США, сообщил «РИА Новости» дипломатический источник.

Как пояснил собеседник, американская сторона «на техническом уровне участвовала в согласовании разрешений, связанных с прибытием российской делегации в Женеву».

ТАСС ранее сообщил, что Швейцария взяла на себя обязательство обеспечить безопасность пролета российской делегации на переговоры по Украине.

Во главе российской делегации в Женеве будет помощник президента России Владимир Мединский. В отличие от двух раундов в Абу-Даби, где обсуждался вопрос безопасности и где российскую делегацию представлял начальник ГУ ГШ ВС России адмирал Игорь Костюков, объяснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в Женеве будет обсуждаться более широкий спектр вопросов. Всего российская делегация будет состоять из 15-20 человек.

Украинскую делегацию возглавит глава офиса президента Украины Кирилл Буданов, который написал, что по пути в Женеву с коллегами из украинской делегации они «обсудят уроки истории и будут искать правильные выводы». В состав делегации также войдут, заместитель Буданова Сергей Кислица, глава СНБО Рустем Умеров, начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Игнатов, глава фракции правящей партии «Слуга народа» Давид Арахамия и замначальника Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

Переговоры по Украине в Женеве пройдут с 17 по 18 февраля. Во встрече примут участие представители России, Украины и США.

В 2022 году Евросоюз запретил полеты российских самолетов над своей территорией из-за начала военной операции на Украине.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным

Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд

США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа

The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу

ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян

Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»
Авторы
Теги
Персоны
Илья Трапезников
Женева переговоры США Россия
Владимир Мединский фото
Владимир Мединский
политик, помощник президента России
18 июля 1970 года
Кирилл Буданов фото
Кирилл Буданов
глава офиса президента Украины
4 января 1986 года
Игорь Костюков фото
Игорь Костюков
начальник ГУ Генштаба ВС России
21 февраля 1961 года
Рустем Умеров фото
Рустем Умеров
политик, Глава СНБО Украины
19 апреля 1982 года
Материалы по теме
ТАСС назвал одну из тем трехсторонних переговоров в Женеве
Политика
ТАСС узнал, что Швейцария обеспечит безопасный пролет делегации России
Политика
«РИА Новости» узнало новые детали о переговорах в Женеве
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 февраля
EUR ЦБ: 91,56 (-0,15) Инвестиции, 13 фев, 17:35 Курс доллара на 14 февраля
USD ЦБ: 77,19 (+0,01) Инвестиции, 13 фев, 17:35
Симоньян рассказала об «ураганном течении» рака и будущей операции Общество, 14:31
На Олимпиаде 50 из 96 горнолыжников не доехали до финиша в слаломе Спорт, 14:31
Росреестр разъяснил изменения в кадастровом учете с февраля 2026 года Недвижимость, 14:30
Полиция провела обыски в парижском институте из-за дела Эпштейна Политика, 14:28
Рубио заверил Орбана в помощи Трампа в случае проблем Политика, 14:17
Как добавить золото в свой портфель: инструкция для инвесторов #всенабиржу!, 14:15
Российская шорт-трекистка упала и не вышла в финал Олимпиады на 1000 м Спорт, 14:15
ИИ для работы и жизни — интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Путин принял приглашение Токаева приехать в Казахстан в мае Политика, 14:13
Антимонопольная служба выдала предупреждение РСХБ из-за льготной ипотеки Финансы, 14:06
Путин назвал, как вырос валовый региональный продукт в среднем по России Экономика, 14:02
Берлинале-2026: Памела Андерсон, сценарист Лантимоса, мигранты и родители Стиль, 13:59
Синоптик спрогнозировал обновление снежного рекорда в Москве Город, 13:54
Отравление биатлонисток. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 13:52
В Москве расширили форматы профориентации для будущих врачей Город, 13:50