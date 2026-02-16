FT сообщила, что Запад обвинил «Вагнер» в поиске диверсантов в странах ЕС

Западные спецслужбы, как пишет FT, считают, что связанные с ЧВК «Вагнер» структуры начали поиск диверсантов в Европе. Песков называл несерьезными обвинения России в подготовке диверсий. Посол России называл это инсинуациями

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Западные чиновники убеждены, что вербовщики частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» «стали основным способом» для поиска исполнителей диверсий в Европе. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники и западные спецслужбы.

Разведслужбы Запада полагают, что теперь вагнеровцам поставили задачу вербовать «экономически уязвимых европейцев».

Активизацию «Вагнера» издание связывает с высылками российских дипломатов из стран Евросоюза. Газета называет ЧВК эффективным, но грубым инструментом, с обширной сетью телеграм-каналов, которые «знают свою аудиторию».

FT приводит в пример историю с поджогом, который произошел в восточной части Лондона в марте 2024 года. Следствие утверждало, что осужденные действовали в интересах ЧВК «Вагнер».

Как писал Sky News, спланировавший теракт 21-летний Дилан Эрл, связанный с ЧВК «Вагнер», получил 17 лет лишения свободы по обвинению в поджоге и помощи иностранной разведке. Его сообщника Джейка Ривза приговорили к 12 годам заключения.

В апреле того же года российского посла Андрея Келина вызвали в британский МИД. Дипломат назвал обвинения в причастности России к произошедшему абсурдными и бездоказательными. «Британской стороной были воспроизведены распространенные парой часов ранее с подачи местных спецслужб в СМИ инсинуации по поводу мнимой причастности России к одному из эпизодов криминогенной активности в Великобритании, связанному с якобы имевшей место в прошлом попыткой поджога складских помещений на окраине Лондона», — говорилось в комментарии дипмиссии. Там призвали Лондон «перестать на пустом месте нагнетать антироссийский психоз».

ЧВК «Вагнер» создал Евгений Пригожин, она вела свою деятельность в разных странах, в том числе в африканских, а также участвовала в боевых действиях на Украине. После неудачной попытки мятежа, предпринятой в июне 2023 года, ЧВК была расформирована. Пригожин в августе 2023 года погиб в авиакатастрофе. Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов сообщал, что часть бывших сотрудников ЧВК «Вагнер» продолжила выполнять задачи в странах Африки под эгидой Минобороны. Другие заключили контракт с Вооруженными силами, а некоторые вошли в состав Росгвардии.

Это не первый случай, когда Financial Times со ссылкой на представителей европейских разведывательных служб пишет, что Россия готовит диверсии в Европе. В 2024 году издание также сообщало, что российская сторона готовит взрывы, поджоги и нанесение ущерба инфраструктуре на территории Европы как напрямую, так и через доверенных лиц.

До этого глава внутренней разведки Германии Томас Халденванг заявил о возросшем риске планируемых актов саботажа. Его слова прозвучали на фоне ареста в Баварии двух подозреваемых в подготовке диверсий. Главным обвиняемым стал 41-летний немецко-российский гражданин Дитер С. Суд установил, что он планировал диверсию в Германии — сход поезда с рельсов. Позднее Дитер получил шесть лет колонии.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя публикацию Financial Times, заявил, что обвинения России в подготовке ряда диверсий в Европе несерьезные. «Очередные такие голословные обвинения в адрес нашей страны», — сказал он.