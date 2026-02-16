Ассоциация юристов предложила запретить иностранный ИИ в госсекторе

Ассоциация юристов России предложила запретить использовать в госсекторе принадлежащие иностранцам инструменты ИИ и классифицировать их по уровням риска. Соответствующий законопроект направлен в комиссию при президенте

Фото: Stockbusters / Shutterstock

Ассоциация юристов России (АЮР) направила в межведомственную комиссию при президенте проект федерального закона, направленный на регулирование применения искусственного интеллекта в органах власти и на объектах критической информационной инфраструктуры, сообщили РБК в пресс-службе ассоциации.

Законопроектом предлагается запретить использовать в государственном секторе системы искусственного интеллекта, права на которые принадлежат иностранным лицам, а также запретить применение систем искусственного интеллекта, противоречащих предусмотренным Конституцией принципам соблюдения прав, свобод и законных интересов человека и гражданина.

Законопроект также предусматривает необходимость получения подтверждения соответствия требованиям безопасности ФСТЭК и ФСБ, предусмотрен подход к классификации систем ИИ по уровням риска, сообщил РБК соавтор концепции законопроекта, заместитель председателя правления Ассоциации юристов России Дмитрий Липин. По словам Липина, острая необходимость принятия закона обусловлена тем, что инструменты ИИ в госструктурах применяются практически повседневно. «Однако загрузка особо чувствительной информации в существующие сегодня на рынке системы таит в себе угрозу получения такой информации иностранными разведками и компаниями, действующими в недружественных юрисдикциях», — сказал Дмитрий Липин.

В АЮР считают также необходимым создать единый центр компетенций — автономную некоммерческую организацию «Национальный центр при правительстве Российской Федерации по вопросам применения технологий искусственного интеллекта в органах системы публичной власти».

В июне прошлого года правительство создало Центр развития искусственного интеллекта, цель которого — систематизация внедрения технологии ИИ в России. В декабре прошлого года в правительстве прошло совещание по вопросам регулирования технологии искусственного интеллекта, на котором заместитель председателя правительства — руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко заявил о необходимости комплексной проработки вопроса регулирования использования ИИ. Тогда же он предупредил, что слишком жесткие правила могут замедлить темпы внедрения ИИ.

В аппарате Григоренко РБК в ноябре рассказывали, что в Белом доме уже используют ИИ-модель для анализа 100% мероприятий по реализации госпрограмм. ИИ помогает выявить связи, в том числе неочевидные, между реализацией различных мероприятий и показателями проектов.

Член комиссии АЮР, вице-президент гильдии российских адвокатов Елена Авакян обратила внимание на то, что проект федерального закона не распространяется на вопросы разработки и применения систем искусственного интеллекта в коммерческих целях.

По словам председателя комиссии Ассоциации юристов России по новым технологиям Станислава Пугинского, ограничения и требования к безопасности при использовании ИИ на государственном уровне уже ввели в Евросоюзе, США и ОАЭ. Так в ЕС, по его словам, обязательными являются независимый аудит высокорисковых систем до ввода в эксплуатацию и последующий мониторинг после развертывания. «ЕС предусмотрел и обязательный публичный реестр систем ИИ высокого риска, включая системы в государственном управлении, правосудии, правоохранительной деятельности, социальных услугах», — сказал он.