Екатерину Котрикадзе заочно приговорили к восьми годам

Суд в Москве признал Екатерину Котрикадзе виновной по делу о фейках об армии. Прокуратура запрашивала для журналистки девять лет лишения свободы заочно

Екатерина Котрикадзе (признана в РФ иноагентом), архивное фото (Фото: Владимир Родионов / ТАСС)

Головинский суд Москвы заочно приговорил журналистку «Дождя» (признан в России иноагентом и нежелательной организацией) Екатерину Котрикадзе (признана Минюстом иноагентом) к восьми годам лишения свободы, сообщили РБК в пресс-службе инстанции.

Ведущую признали виновной по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России). Максимальное наказание по этой статье — до десяти лет лишения свободы, прокуратура ранее требовала назначить Котрикадзе девять лет.

Уголовное дело в отношении Котрикадзе о фейках про армию и неисполнении обязанностей иноагентов было возбуждено в июле 2025 года. Другими фигурантами стали ее муж, главред «Дождя» Тихон Дзядко и ведущая канала Валерия Ратникова (они тоже включены в реестр иностранных агентов).

В прошлом октябре Следственный комитет потребовал заочного ареста журналистки, тогда же был заочно арестован Дзядко.

«Дождь» был признан нежелательным в 2023 году, Генпрокуратура обвинила канал в «распространении материалов экстремистских организаций, террористических организаций, иностранных агентов» и дискредитации властей.