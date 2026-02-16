Екатерину Котрикадзе заочно приговорили к восьми годам
Головинский суд Москвы заочно приговорил журналистку «Дождя» (признан в России иноагентом и нежелательной организацией) Екатерину Котрикадзе (признана Минюстом иноагентом) к восьми годам лишения свободы, сообщили РБК в пресс-службе инстанции.
Ведущую признали виновной по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России). Максимальное наказание по этой статье — до десяти лет лишения свободы, прокуратура ранее требовала назначить Котрикадзе девять лет.
Уголовное дело в отношении Котрикадзе о фейках про армию и неисполнении обязанностей иноагентов было возбуждено в июле 2025 года. Другими фигурантами стали ее муж, главред «Дождя» Тихон Дзядко и ведущая канала Валерия Ратникова (они тоже включены в реестр иностранных агентов).
В прошлом октябре Следственный комитет потребовал заочного ареста журналистки, тогда же был заочно арестован Дзядко.
«Дождь» был признан нежелательным в 2023 году, Генпрокуратура обвинила канал в «распространении материалов экстремистских организаций, террористических организаций, иностранных агентов» и дискредитации властей.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным
Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд
США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа
The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу
ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян
Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»