Экс-министру энергетики Украины предъявили обвинения в отмывании денег

Герман Галущенко (Фото: Oliver Hoslet / EPA / ТАСС)

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) предъявили обвинение бывшему министру энергетики Украины (2021–2025 годы) Герману Галущенко, сообщила САП в телеграм-канале.

Экс-чиновнику инкриминировано отмывание средств и участие в преступной организации.

До этого Галущенко задержали на границе по делу «Мидас». В НАБУ уточнили, что проводят следственные действия «в соответствии с требованиями законодательства и санкции суда».

«Мидас» — операция по разоблачению коррупции в компании «Энергоатом» (оператор трех украинских атомных электростанций), о которой НАБУ отчитывалось в ноябре. В рамках операции прошли десятки обысков, в том числе у Галущенко.

По данным следствия, в феврале 2021 года на острове Ангилья (самоуправляемая заморская территория Великобритании) участники преступной организации зарегистрировали фонд, который должен был привлечь около $100 млн «инвестиций». Его возглавил гражданин Сейшельских Островов и Сент-Китс и Невис, который, по версии правоохранителей, профессионально предоставлял услуги по отмыванию доходов.

Среди «инвесторов» фонда была и семья Галущенко, отмечают в САП. Для сокрытия участия на Маршалловых Островах создали две компании, включенных в структуру траста в Сент-Китс и Невис. Бенефициарами стали бывшая супруга и четверо детей экс-чиновника.

Материал дополняется