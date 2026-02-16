Экс-министру энергетики Украины предъявили обвинения в отмывании денег
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) предъявили обвинение бывшему министру энергетики Украины (2021–2025 годы) Герману Галущенко, сообщила САП в телеграм-канале.
Экс-чиновнику инкриминировано отмывание средств и участие в преступной организации.
До этого Галущенко задержали на границе по делу «Мидас». В НАБУ уточнили, что проводят следственные действия «в соответствии с требованиями законодательства и санкции суда».
«Мидас» — операция по разоблачению коррупции в компании «Энергоатом» (оператор трех украинских атомных электростанций), о которой НАБУ отчитывалось в ноябре. В рамках операции прошли десятки обысков, в том числе у Галущенко.
По данным следствия, в феврале 2021 года на острове Ангилья (самоуправляемая заморская территория Великобритании) участники преступной организации зарегистрировали фонд, который должен был привлечь около $100 млн «инвестиций». Его возглавил гражданин Сейшельских Островов и Сент-Китс и Невис, который, по версии правоохранителей, профессионально предоставлял услуги по отмыванию доходов.
Среди «инвесторов» фонда была и семья Галущенко, отмечают в САП. Для сокрытия участия на Маршалловых Островах создали две компании, включенных в структуру траста в Сент-Китс и Невис. Бенефициарами стали бывшая супруга и четверо детей экс-чиновника.
Материал дополняется
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным
Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд
США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа
The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу
ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян
Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»