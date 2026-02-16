В Пхеньяне построили жилой квартал для семей погибших в Курской области

В КНДР открыли жилой квартал для семей погибших в Курской области военных

Ким Чен Ын в прошлом августе пообещал построить новый квартал в пхеньянском районе Хвасон, он получил название «Улица Сэбёр». Северокорейский лидер вместе с дочерью Ким Чжу Э посетил несколько домов

В торжественной обстановке завершилась церемония завершения строительства улицы Сэбёр (Фото: Центральное телеграфное агентство Кореи)

В Пхеньяне завершили строительство нового жилого квартала для семей северокорейских солдат, погибших в «зарубежной военной операции», сообщает ЦТАК (так агентство называет участие военных КНДР в операции по освобождению Курской области; в честь бойцов также строится мемориал).

Новый квартал в районе Хвасон получил название «Улица Сэбёр», он представляет собой группу сооружений, «в которых запечатлен настрой всего народа страны вечно передавать сияющие, как звезды, блестящие подвиги героев», пишет агентство. Это масштабный жилой комплекс, один из крупнейших инфраструктурных проектов в Пхеньяне, который инициировал лидер КНДР Ким Чен Ын, уточняет южнокорейское издание news1.

Ким пообещал построить новый район в августе 2025 года. ЦТАК отмечает, что он руководил всем процессом. В своей речи по случаю завершения строительства северокорейский лидер заявил, что руководство страны стремилось ускорить открытие объекта «хоть на сутки», надеясь, что это «в какой-то мере станет утешением».

На церемонии присутствовали высокопоставленные военнослужащие, участники «зарубежной военной операции», члены семей погибших и строители, пишет ЦТАК. Агентство также опубликовало фотографии, на которых Ким прогуливается по новой улице и посещает дома некоторых семей вместе с дочерью Ким Чжу Э.

В апреле 2025 года глава российского Генштаба Валерий Герасимов, сообщив об освобождении курского приграничья, заявил, что северокорейские военные принимали участие в операции и «оказали значительную помощь в разгроме вклинившейся [в регион] группировки ВСУ». Тогда Центральный военный комитет Трудовой Партии КНДР отметил, что военная помощь показала «высочайший уровень боевой дружбы между Кореей и Россией и союзнических, братских отношений» между странами. До этого ни Пхеньян, ни Москва не подтверждали данные о том, что в боях в Курской области участвуют граждане Северной Кореи.

Военные КНДР были отправлены в Курскую область согласно условиям статьи 4 Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между республикой и Россией. Она гласит, что, если одна из сторон окажется в состоянии войны из-за вооруженного нападения со стороны одного или нескольких государств, другая сторона обязуется незамедлительно оказать военную помощь всеми доступными средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и законами обеих стран. Договор вступил в силу в декабре 2024 года.

В прошлом августе Ким наградил северокорейских военных за участие в операции по освобождению Курской области. Тогда же он пообещал семьям погибших «прекрасную жизнь в стране, защищенной ценой жизней мучеников».