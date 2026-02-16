 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

В КНДР открыли жилой квартал для семей погибших в Курской области военных

В Пхеньяне построили жилой квартал для семей погибших в Курской области
Сюжет
Военная операция на Украине
Ким Чен Ын в прошлом августе пообещал построить новый квартал в пхеньянском районе Хвасон, он получил название «Улица Сэбёр». Северокорейский лидер вместе с дочерью Ким Чжу Э посетил несколько домов

В торжественной обстановке завершилась церемония завершения строительства улицы Сэбёр
Фото: Центральное телеграфное агентство Кореи
Фото: Центральное телеграфное агентство Кореи
Фото: Центральное телеграфное агентство Кореи
Фото: Центральное телеграфное агентство Кореи
Фото: Центральное телеграфное агентство Кореи
Фото: Центральное телеграфное агентство Кореи
Фото: Центральное телеграфное агентство Кореи
Фото: Центральное телеграфное агентство Кореи
В торжественной обстановке завершилась церемония завершения строительства улицы Сэбёр
Фото: Центральное телеграфное агентство Кореи
Фото: Центральное телеграфное агентство Кореи
Фото: Центральное телеграфное агентство Кореи
Фото: Центральное телеграфное агентство Кореи
Фото: Центральное телеграфное агентство Кореи
Фото: Центральное телеграфное агентство Кореи
Фото: Центральное телеграфное агентство Кореи
Фото: Центральное телеграфное агентство Кореи
В торжественной обстановке завершилась церемония завершения строительства улицы Сэбёр
(Фото: Центральное телеграфное агентство Кореи)
Фото: Центральное телеграфное агентство Кореи
Фото: Центральное телеграфное агентство Кореи
Фото: Центральное телеграфное агентство Кореи
Фото: Центральное телеграфное агентство Кореи
Фото: Центральное телеграфное агентство Кореи
Фото: Центральное телеграфное агентство Кореи
Фото: Центральное телеграфное агентство Кореи
Фото: Центральное телеграфное агентство Кореи

В Пхеньяне завершили строительство нового жилого квартала для семей северокорейских солдат, погибших в «зарубежной военной операции», сообщает ЦТАК (так агентство называет участие военных КНДР в операции по освобождению Курской области; в честь бойцов также строится мемориал).

Новый квартал в районе Хвасон получил название «Улица Сэбёр», он представляет собой группу сооружений, «в которых запечатлен настрой всего народа страны вечно передавать сияющие, как звезды, блестящие подвиги героев», пишет агентство. Это масштабный жилой комплекс, один из крупнейших инфраструктурных проектов в Пхеньяне, который инициировал лидер КНДР Ким Чен Ын, уточняет южнокорейское издание news1.

Ким пообещал построить новый район в августе 2025 года. ЦТАК отмечает, что он руководил всем процессом. В своей речи по случаю завершения строительства северокорейский лидер заявил, что руководство страны стремилось ускорить открытие объекта «хоть на сутки», надеясь, что это «в какой-то мере станет утешением».

В КНДР сообщили о новых военных переговорах с Россией
Политика
Виктор&nbsp;Горемыкин во время визита в&nbsp;Пхеньян

На церемонии присутствовали высокопоставленные военнослужащие, участники «зарубежной военной операции», члены семей погибших и строители, пишет ЦТАК. Агентство также опубликовало фотографии, на которых Ким прогуливается по новой улице и посещает дома некоторых семей вместе с дочерью Ким Чжу Э.

В апреле 2025 года глава российского Генштаба Валерий Герасимов, сообщив об освобождении курского приграничья, заявил, что северокорейские военные принимали участие в операции и «оказали значительную помощь в разгроме вклинившейся [в регион] группировки ВСУ». Тогда Центральный военный комитет Трудовой Партии КНДР отметил, что военная помощь показала «высочайший уровень боевой дружбы между Кореей и Россией и союзнических, братских отношений» между странами. До этого ни Пхеньян, ни Москва не подтверждали данные о том, что в боях в Курской области участвуют граждане Северной Кореи.

Военные КНДР были отправлены в Курскую область согласно условиям статьи 4 Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между республикой и Россией. Она гласит, что, если одна из сторон окажется в состоянии войны из-за вооруженного нападения со стороны одного или нескольких государств, другая сторона обязуется незамедлительно оказать военную помощь всеми доступными средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и законами обеих стран. Договор вступил в силу в декабре 2024 года.

В прошлом августе Ким наградил северокорейских военных за участие в операции по освобождению Курской области. Тогда же он пообещал семьям погибших «прекрасную жизнь в стране, защищенной ценой жизней мучеников».

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным

Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд

США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа

The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу

ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян

Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»
Авторы
Теги
Персоны
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Пхеньян КНДР Ким Чен Ын Курская область
Чен Ын Ким фото
Чен Ын Ким
политик, глава Северной Кореи
8 января 1982 года
Материалы по теме
Посол поблагодарил армию КНДР за помощь в освобождении Курской области
Политика
Ким Чен Ын посетил Минобороны в годовщину создания армии КНДР
Политика
Хинштейн рассказал, как работали северокорейские саперы в Курской области
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 февраля
EUR ЦБ: 91,56 (-0,15) Инвестиции, 13 фев, 17:35 Курс доллара на 14 февраля
USD ЦБ: 77,19 (+0,01) Инвестиции, 13 фев, 17:35
Жапаров не увидел предпосылок для госпереворота в Киргизии Политика, 09:45
Sony Group научилась распознавать музыку, созданную ИИ Технологии и медиа, 09:45
10 тревожных сигналов в договоре с подрядчикомПодписка на РБК, 09:34
Экс-министру энергетики Украины предъявили обвинения в отмывании денег Политика, 09:29
Конфликты убивают: как стресс от споров вредит нашему здоровью Образование, 09:29
Москва стала лидером по росту цен на вторичное жилье среди мегаполисов Недвижимость, 09:25
В КНДР открыли жилой квартал для семей погибших в Курской области военных Политика, 09:21
Читайте РБК без рекламных баннеров
только с Подпиской на РБК
Скрыть баннеры
Какие планировки ценят арендаторы: 5 важных параметров РБК и ПИК, 09:15
Губернатор Запорожской области сообщил об отключении электроэнергии Общество, 09:11
Брянский губернатор сообщил о «самой мощной и массированной атаке» ВСУ Политика, 09:09
«Яндекс» запустит сервис для заказа такси для молодежи Технологии и медиа, 09:04
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 09:03
Сын Людмилы Солоденко сообщил о смерти актрисы Общество, 09:02
Когда клиенты не платят: пять шагов против плохой дебиторкиПодписка на РБК, 09:01