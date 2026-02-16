Глава Минобороны Нидерландов намекнул на независимость от ПО США для F-35

По словам Тёйнман, истребитель можно взломать так же как iPhone. Подробности он не уточнил. F-35 — это истребитель-бомбардировщик американского производства

Фото: George Frey / Getty Images

Министр обороны Нидерландов Гийс Тёйнман намекнул, что для американских истребителей F-35 можно будет создать независимое от США программное обеспечение. Об этом он заявил в эфире подкаста BNR Nieuwsradio Podcast.

Когда его спросили, сможет ли Европа модифицировать самолеты без одобрения США, он ответил: «Если мы в ближайшие полтора-два года в Европе — не только в Нидерландах, вместе с норвежцами, а позже и с поляками — всерьез за это возьмемся, тогда мы сами увидим, покажут ли американцы свое истинное лицо».

«Сейчас я скажу то, чего мне никогда не следовало бы говорить, но я все равно это сделаю. Точно так же, как ваш iPhone, можно взломать F-35. Больше я ничего не скажу на этот счет», — сказал министр.

В мае 2025 года Newsweek со ссылкой на европейский военный источник писала, что страны Европы хотят избавиться от зависимости от Вашингтона в поставках оружия, в том числе из-за неуверенности в поставках истребителей пятого поколения F-35 из США. Самолет F-35 производства американской Lockheed Martin — на данный момент единственный истребитель пятого поколения, которым располагают западные военные, уточняла Newsweek.

«Если пользователь F-35 захочет использовать самолеты таким образом, который не устроит Соединенные Штаты, это будут ограниченные возможности. <...> Даже если не обязательно будет реальный «выключатель», у Соединенных Штатов определенно есть возможность сильно усложнить жизнь пользователям F-35», — сказал Newsweek отставной командир авиации Королевских ВВС Великобритании Эндрю Кертис.

Разрыв отношений Европы с США наблюдается на фоне спора с Вашингтоном из-за Гренландии. Кроме этого, после возвращения в Белый дом президент Дональд Трамп неоднократно критиковал союзников по НАТО за низкие оборонные расходы и намерении покинуть альянс.

По информации Financial Times (FT), европейские лидеры теперь вынуждены рассматривать «немыслимый» ранее вариант выхода США из НАТО.

В новой Национально стратегии США, опубликованной в январе 2026 года также сказано, что европейцам придется взять на себя ведущую роль в противодействии угрозам. В тексте указано, что ответственность за урегулирование на Украине также в большей степени лежит на Европе.

После этого генсек НАТО Марко Рютте заявил, что Европа не сможет защитить себя без американской поддержки. Его высказывания вызвали критику, в частности во Франции.

В конце января глава евродипломатии Кая Каллас сказала, что разрыв в трансатлантических отношениях и распространение «политики принудительной силы» потребует от Европейского союза большей ответственности за собственную оборону, а также быстрого пересмотра подхода к безопасности.