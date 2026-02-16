 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Эксперты оценили варианты ядерной политики Европы

ENSG: в Европе обсуждают пять вариантов политики в области ядерного сдерживания
В ENSG среди вариантов политики Европы в области ядерного сдерживания назвали усиление роли Парижа и Лондона и создание общеевропейских ядерных сил. В краткосрочной перспективе предпочтительной остается опора на США

В европейских кругах в области обороны и безопасности в с февраля 024 года обсуждались несколько вариантов политики в сфере ядерного сдерживания, говорится в докладе Европейской группы ядерных исследований (ENSG), приуроченном к Мюнхенской конференции по безопасности.

Европейская группа ядерных исследований (ENSG) была создана в 2024 году по совместной инициативе Мюнхенской конференции по безопасности, Центра международной безопасности при школе Херти в Берлине и Института политических наук при Университете Санкт-Галлена, Швейцария.

Как говорится в исследовании, основные обсуждавшиеся опции для Европы в области ядерного сдерживания следующие:

  • продолжение опоры на расширенное ядерно сдерживание США;
  • усиление роли ядерных сил Великобритании и Франции;
  • разработка общеевропейских сил сдерживания;
  • разработка новых независимых национальных средств ядерного сдерживания;
  • инвестиции в обычное сдерживание без ядерного компонента.

Каждый из вариантов представляет способ распределения затрат и рисков, связанных с ядерным сдерживанием, между США, европейскими ядерными державами и странами Европы без ядерного оружия. Авторы доклада отмечают, что каждый сценарий предусматривает «определенные компромиссы между надежностью, осуществимостью, юридическими аспектами и политическим риском».

Эксперты приходят к выводу, что ни один из этих вариантов не является хорошим — дешевого и лишенного рисков выхода «из затруднительного ядерного положения Европы» нет. По их оценкам, в краткосрочной перспективе наиболее надежным и осуществимым путем остается опора на «ядерный зонтик» США. «Это основано на непревзойденном военном потенциале, глубоко институционализированном сотрудничестве в рамках НАТО и десятилетиях совместной оперативной практики», — поясняют авторы доклада.

Однако европейские страны больше не могут рассматривать этот вариант как «гарантированно базовый», поскольку есть риск, что США откажутся продолжать обеспечивать ядерное сдерживание.

«[Европейцы] должны выйти за рамки декларативных амбиций и серьезно отнестись к компромиссам, ограничениям и рискам, связанным со всеми предлагаемыми вариантами. Эпоха, когда Европа могла позволить себе стратегическое самоуспокоение, закончилась», — говорится в докладе.

Президент Польши заявил о стремлении страны к ядерному оружию
Политика
Кароль Навроцкий

По подсчетам «Бюллетеня ученых-атомщиков» на 2023 год, в Европе находилось около 100 ядерных бомб B61 — это единственный вид нестратегического ядерного оружия в арсенале США. Они размещены на шести авиабазах в пяти странах, с которыми Вашингтон заключил соответствующие двусторонние соглашения.

Британия и Франция в отличие от США не обладают всеми компонентами ядерной триады: первая опирается только на морской компонент, вторая — на морской и воздушный.

Британские и французские арсеналы в разы меньше, чем американские: в то время как, по данным «Бюллетеня», у Вашингтона 3,7 тыс. ядерных боеголовок, у Парижа их 290, а у Лондона — 225.

В начале марта 2025 года французский президент Эмманюэль Макрон объявил о начале «стратегических дебатов» о защите европейских союзников Франции ее ядерным оружием. МИД России увидел в словах президента «нотки ядерного шантажа» и «амбиции Парижа стать ядерным «патроном» всей Европы, пообещав учесть это в своем оборонном планировании.

Politico отмечает, что европейское ядерное сдерживание стало одной из тем, обсуждавшихся как в публичных выступлениях, так и на закрытых встречах в ходе Мюнхенской конференции. Замглавы Минобороны Эстонии Туули Данетон заявила в интервью изданию, что Таллин может присоединиться к переговорам о создании общих сил ядерного сдерживания в Европе на ранней стадии.

Также за обсуждение такой возможности выступила премьер-министр Латвии Эрика Силиня. «Ядерное сдерживание может дать нам новые возможности. Почему бы и нет?» — сказала она в комментарии Politico, подчеркнув, что любые шаги должны соответствовать «нашим международным обязательствам».

При этом премьер-министр Испании Педро Санчес заявил на конференции, что Европа должна стать сильнее, но не за счет ядерного перевооружения.

Теги
Полина Мартынова
ядерное сдерживание Европа Мюнхенская конференция по безопасности ядерные силы
