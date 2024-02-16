В Минске раскрыли детали задержания диверсантов на границе с Украиной

В КГБ возложили ответственность за организацию вылазки диверсантов на СБУ. Часть из них задержали и обнаружили взрывчатку, с помощью которой планировались теракты в том числе в России, заявили в Минске

Фото: КГБ Республики Беларусь

Участники диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) попытались пересечь белорусскую границу со стороны Украины, у них были обнаружены взрывные устройства для совершения терактов на территории России и Белоруссии, пишет «БелТА» со ссылкой на Комитет государственной безопасности (КГБ) республики.

Инцидент произошел в Лельчицком районе Белоруссии в ночь с 14 на 15 февраля. Часть диверсантов, среди которых граждане Белоруссии (Виталий Власюк, житель Бреста) и Украины (Сергей и Павел Кабарчуки), в результате «чекистской военной операции» была задержана, добавили там. По данным КГБ, проживающий в Волынской области Сергей Кабарчук — бывший сотрудник Госпогранслужбы Украины, после увольнения вместе с сыновьями занимался контрабандой.

В КГБ отметили, что действия диверсантов организованы Службой безопасности Украины, сотрудники которой совместно с Госпогранслужбой предварительно проводили разведку местности, а перед переходом границы передали взрывные устройства членам ДРГ.

«В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по ст. 13 и ст. 289 (приготовление к акту терроризма), ст. 358-1 (агентурная деятельность) УК», — заявили в комитете, добавив, что фигуранты сотрудничают со следствием.

О задержании диверсантов на украинской границе ранее сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его словам, они пытали пересечь границу «с помощью дронов, по болотам». Лукашенко также отметил наличие у диверсантов взрывчатых устройств. По его словам, они планировали осуществить диверсии в Белоруссии и России. Глава государства добавил, что подобные случаи происходят «практически два-три раза в неделю».

15 февраля в КГБ сообщали о введении режима контртеррористической операции в Лельчицком районе, граничащем с Житомирской областью на Украине.