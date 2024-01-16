 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Politico узнала об отношении в мире к внутриполитическому расколу в США

Дипломаты — Politico: раскол между партиями в США угрожает безопасности страны
Неспособность демократов и республиканцев договориться усложняет исполнение США своей роли на международной арене и подрывает доверие к ним, заявили опрошенные Politico дипломаты из разных стран
Фото: Nathan Howard / Reuters
Фото: Nathan Howard / Reuters

Дипломаты из разных стран выразили опасения из-за разногласий между партиями внутри США, которые мешают достижению в Вашингтоне консенсуса относительно внешнеполитических вопросов, пишет Politico. В частности, это угрожает предоставлению помощи Украине и Израилю, отметили опрошенные газетой источники.

Один из европейских дипломатов, имя которого не названо, сказал, что из-за внутриполитической борьбы Вашингтону «становится все сложнее эффективно играть свою глобальную роль в вопросах, требующих долгосрочной приверженности и политического капитала США».

Бывший посол одной из восточно-европейских стран выразил беспокойство, что республиканцы представляют украинский кризис как конфликт президента Джо Байдена, когда «на самом деле следует учитывать национальные интересы США».

Еще несколько дипломатов рассказали, что их страны на фоне партийного раскола внутри Соединенных Штатов начинают утрачивать доверие к ним, так как новая власть может отказаться от соблюдения долгосрочных договоренностей, достигнутых предыдущей. Арабский дипломат заявил о сомнениях в том, что на США в ближайшие годы будут смотреть «как на образец демократии».

Один из неназванных европейских дипломатов сказал, что в связи с этой ситуацией он слышит, «как хлопают пробки от бутылок с шампанским в Москве».

«Мы перешли от однополярного мира, с которым мы знакомы с 1990-х годов, к многополярному миру, но ключевым полюсом по-прежнему остаются Соединенные Штаты. И если этот ключевой полюс не будет играть ту роль, которую мы хотим видеть со стороны США, вы увидите появление альтернативных сил», — сказал изданию бывший азиатский дипломат.

В конгрессе США согласовали временное финансирование правительства
Политика
Фото:Leah Millis / Reuters

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Законодатели США с осени 2023 года не могут согласовать долговременное финансирование правительства. 15 января в конгрессе достигли соглашения об очередном временном бюджете, что позволило не оставить без средств к 19 января 20% правительственных структур.

При этом выделение помощи Украине и Израилю так и осталось не согласовано. Байден предлагал пакет для обеспечения национальной безопасности на $106 млрд, из которого бы $61 млрд направили Киеву, более $14 млрд — Тель-Авиву, но конгресс в декабре не стал его рассматривать. Две партии не могут договориться по поводу параметров финансирования: республиканцы потребовали выделения средств в том числе на обеспечение безопасности южной границы США и ужесточения миграционного законодательства.

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

Много розеток и мониторы в спинках: что будет у самолетов Ту-214 внутри

3 версии пожара на складе Wildberries. Среди них – поджог

Острый дефицит кадров возник в еще одной сфере. Подробности

Что читали россияне в 2023 году. Книги, темы и авторы
Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
дипломаты США внешняя политика
Материалы по теме
Белый дом призвал готовиться к частичному шатдауну в США
Политика
Белый дом заявил о закончившихся средствах для Киева до решения конгресса
Политика
В сенате США предупредили о риске перелома на Украине в сторону России
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 января
EUR ЦБ: 96,07 (-0,68) Инвестиции, 15 янв, 17:37 Курс доллара на 16 января
USD ЦБ: 87,68 (-0,46) Инвестиции, 15 янв, 17:37
Минобороны сообщило о попытке атаки 12 дронов в двух областях Политика, 07:01
В ДТП с автобусом в Турции погибли девять человек Общество, 06:53
Politico узнала об отношении в мире к внутриполитическому расколу в США Политика, 06:43
В России проиндексируют более 40 видов выплат Экономика, 06:25
Дональд Трамп одержал первую победу в президентской гонке в США Политика, 06:11
Путин и Моди обсудили ситуацию на Украине Политика, 05:52
«Коммерсантъ» узнал содержание новой экспертизы ФСБ по делу Беркович Общество, 05:35
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
В Воронеже ввели режим ЧС после атаки беспилотников Общество, 05:18
Нагиев подал заявку на регистрации своего имени в качестве бренда Общество, 05:01
Премьер Эстонии назвала срок возможного конфликта России и НАТО Политика, 04:33
При атаке беспилотников в Воронеже пострадала девочка Политика, 04:12
Вступление Швеции в НАТО не вошло в законодательную программу Венгрии Политика, 04:05
США оценили удары Ирана в Сирии и Ираке как «безрассудные» Политика, 03:45
Воронеж атаковали беспилотники Политика, 03:23