Politico узнала об отношении в мире к внутриполитическому расколу в США

Неспособность демократов и республиканцев договориться усложняет исполнение США своей роли на международной арене и подрывает доверие к ним, заявили опрошенные Politico дипломаты из разных стран

Фото: Nathan Howard / Reuters

Дипломаты из разных стран выразили опасения из-за разногласий между партиями внутри США, которые мешают достижению в Вашингтоне консенсуса относительно внешнеполитических вопросов, пишет Politico. В частности, это угрожает предоставлению помощи Украине и Израилю, отметили опрошенные газетой источники.

Один из европейских дипломатов, имя которого не названо, сказал, что из-за внутриполитической борьбы Вашингтону «становится все сложнее эффективно играть свою глобальную роль в вопросах, требующих долгосрочной приверженности и политического капитала США».

Бывший посол одной из восточно-европейских стран выразил беспокойство, что республиканцы представляют украинский кризис как конфликт президента Джо Байдена, когда «на самом деле следует учитывать национальные интересы США».

Еще несколько дипломатов рассказали, что их страны на фоне партийного раскола внутри Соединенных Штатов начинают утрачивать доверие к ним, так как новая власть может отказаться от соблюдения долгосрочных договоренностей, достигнутых предыдущей. Арабский дипломат заявил о сомнениях в том, что на США в ближайшие годы будут смотреть «как на образец демократии».

Один из неназванных европейских дипломатов сказал, что в связи с этой ситуацией он слышит, «как хлопают пробки от бутылок с шампанским в Москве».

«Мы перешли от однополярного мира, с которым мы знакомы с 1990-х годов, к многополярному миру, но ключевым полюсом по-прежнему остаются Соединенные Штаты. И если этот ключевой полюс не будет играть ту роль, которую мы хотим видеть со стороны США, вы увидите появление альтернативных сил», — сказал изданию бывший азиатский дипломат.

Законодатели США с осени 2023 года не могут согласовать долговременное финансирование правительства. 15 января в конгрессе достигли соглашения об очередном временном бюджете, что позволило не оставить без средств к 19 января 20% правительственных структур.

При этом выделение помощи Украине и Израилю так и осталось не согласовано. Байден предлагал пакет для обеспечения национальной безопасности на $106 млрд, из которого бы $61 млрд направили Киеву, более $14 млрд — Тель-Авиву, но конгресс в декабре не стал его рассматривать. Две партии не могут договориться по поводу параметров финансирования: республиканцы потребовали выделения средств в том числе на обеспечение безопасности южной границы США и ужесточения миграционного законодательства.