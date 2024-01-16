Война Израиля и ХАМАС. Главное

Премьер Израиля Нетаньяху назвал новое условие для окончания войны в секторе Газа. По его словам, боевые действия не завершатся, пока еврейское государство не установит контроль над границей эксклава с Египтом. «В противном случае мы не уничтожим ХАМАС, не демилитаризуем Газу, и тогда через эту южную брешь [в эксклав] попадет еще больше оружия», — заявил Нетаньяху.