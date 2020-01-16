Россия и США провели консультации по стратегической безопасности

Сергей Рябков (Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости)

Россия и США обсудили вопросы стратегической стабильности в рамках консультаций в Вене, сообщил в Twitter постпред при международных организациях Михаил Ульянов.

Российскую делегацию возглавлял замминистра иностранных дел Сергей Рябков, американскую — замгоссекретаря Кристофер Форд. Какие конкретно вопросы поднимались на консультациях, Ульянов не уточнил.

В последний раз переговоры о стратегической безопасности прошли в июле 2019 года и были посвящены договору о ракетах средней и меньшей дальности. По итогам консультаций обе стороны выразили разочарование.

Американская сторона тогда заявила, что Москва продолжает нарушать ДРСМД, в МИДе объяснили позицию Вашингтона тем, что Россия не поддается нажиму и ультиматумам. Со 2 августа прошлого года договор прекратил свое действие.