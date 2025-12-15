Мосгорсуд оставил в силе приговор Григорию Мельконьянцу

Судебная коллегия оставила в силе приговор в пять лет колонии сопредседателю «Голоса» Григорию Мельконьянцу. По подсчетам РБК, из расчета по формуле «день за полтора» он уже отсидел почти 3,5 года и может претендовать на УДО

Григорий Мельконьянц (Фото: Сергей Ильницкий / ТАСС)

Тройка судей Московского городского суда оставила в силе приговор Басманного районного суда Москвы, который в мае назначил сопредседателю движения «Голос» (включено Минюстом в реестр иностранных агентов) Григорию Мельконьянцу пять лет лишения свободы и девятилетний запрет на занятие общественной деятельностью по делу об организации нежелательной неправительственной организации (ч. 3, ст. 284.1 УК). Судебная коллегия исправила опечатку, которую допустил суд первой инстанции, но в остальной части оставила решение без изменений. Апелляционные жалобы защиты оставлены без удовлетворения, передает корреспондент РБК из зала суда.

14 мая судья Елена Николаева признала Григория Мельконьянца виновным в организации деятельности нежелательной неправительственной организации и приговорила его к пяти годам лишения свободы. Теперь приговор вступил в законную силу, электоральный эксперт отправится в исправительную колонию из следственного изолятора, где находится с 18 августа 2023 года. Поскольку каждый день пребывания Мельконьянца в СИЗО суд приравнял к полутора дням в колонии, он уже отсидел почти 3,5 года и может претендовать на условно-досрочное освобождение, подсчитал РБК.

Движение «Голос» стало первой организацией, которую Министерство юстиции внесло в реестр выполняющих функции иностранного агента. При этом в перечне нежелательных организаций оно не значится. После приговора Мельконьянцу движение объявило о прекращении деятельности, сославшись на риск преследования своих сторонников. В «Голосе» подчеркивали, что не ставили целью поддержку каких-либо политических сил, так как рассматривали наблюдение за выборами не как политическую деятельность, а как форму защиты конституционного строя и реализации прав граждан.

В ходе прений сторон в первой инстанции прокурор Екатерина Фролова просила назначить Мельконьянцу шесть лет лишения свободы — максимальное наказание по статье, которую ему вменили. Кроме того, государственный обвинитель просила запретить электоральному эксперту заниматься общественной деятельностью на десять лет.

Фролова назвала «Голос» подразделением «Европейской сети организаций по наблюдению за выборами» (ENEMO, в сентябре 2021 года Генпрокуратура признала ее нежелательной). По данным гособвинения, движение было создано на базе одноименной ассоциации (ликвидирована в 2016 году), входившей в структуру ныне нежелательной организации. После того, как в 2021 году ENEMO внесли в соответствующей перечень, Мельконьянц «не отказался от взятых на себя обязательств руководства деятельностью «Голоса» и продолжал свои преступные действия до задержания 17 августа 2023 года», настаивала прокурор. Речь в обвинении, в частности, шла о его участии в обсуждении вопросов по применению дистанционного электронного голосования (ДЭГ), которое состоялось на заседании круглого стола в Центризбиркоме в июне 2022 года.

Два адвоката и общественный защитник Мельконьянца просили судью Евгению Николаеву вынести оправдательный приговор. Адвокат Михаил Бирюков заявлял, что в выступлении прокурора не были озвучены «четкие доказательственные позиции», которые позволяли бы говорить о необходимости назначения максимального наказания. Он напомнил, что статья об организации деятельности нежелательной организации (ст. 284.1 УК) появилась в уголовном кодексе сравнительно недавно и к тому моменту по ней было вынесено лишь несколько приговоров, при этом дело Мельконьянца принципиально отличается от ранее рассмотренных. Отдельное внимание защита обращала на примечания следователя к обвинительному заключению, в которых, по словам адвоката, фактически содержится самостоятельный анализ доказательств. Бирюков расценил это как нарушение уголовно-процессуальных норм и назвал «абсурдными» выводы о том, что организации с различным юридическим статусом могут составлять единое целое.

Адвокат Ева Корнейчик в прениях ссылалась на судебную практику, на которую опирается обвинение, указав, что ряд приведенных им решений впоследствии был отменен вышестоящими судами. В частности, она напомнила об административном деле члена федерального бюро партии «Яблоко» Александра Ефимова, решение по которому было отменено из-за нарушений при проведении экспертизы. При этом на повторном рассмотрении суд признал политика виновным в участии в деятельности нежелательной организации (ст. 20.33 КоАП) из-за интервью «Голосу» и оштрафовал его на 15 тыс. руб. Адвокат настаивала, что обвинение проигнорировало решения, не подтверждающие его позицию, и при этом ссылалось на отмененные судебные акты. Корнейчик подчеркивала, что по российскому законодательству движение «Голос» не может являться структурным подразделением ENEMO, а само движение неоднократно публично заявляло о неучастии в деятельности нежелательной организации.

Наряду с адвокатами на оправдании настаивала и общественный защитник Юлия Островская. Обвинение, отмечала она, оперирует юридически неопределенными и противоречивыми формулировками, которые не позволяют понять существо вменяемого Мельконьянцу деяния. По ее словам, используемые в обвинительном заключении конструкции «входит в структуру», «создано на базе» и «сформировано на базе» не раскрыты в российском законодательстве и противоречат федеральному закону «Об общественных объединениях», который не допускает создания общественного движения на основе другой организации. Кроме того, продолжала защитник, обвинение одновременно называет движение «Голос» и «структурным подразделением», и «членом» ENEMO, смешивая различные виды правоотношений и взаимоисключающие юридические статусы. Островская настаивала, что использование таких формулировок помешало электоральному эксперту понять, в чем конкретно его обвиняют, и нарушило его право на защиту.

Мельконьянц, как и его адвокаты, просил судебную коллегию Мосгорсуда об оправдании. В прениях электоральный эксперт заявил, что в его деле была нарушена логика привлечения к уголовной ответственности, поскольку установить, является ли движение «Голос» структурным подразделением ENEMO, уполномочен исключительно Верховный суд, и без соответствующего судебного решения «никакого знака равенства» между этими структурами быть не может.

При этом, подчеркнул Мельконьянц, суд так и не смог установить правовой статус движения, ограничившись предположением, что «Голос» является либо «структурным подразделением», либо партнером ENEMO, хотя это «взаимоисключающие статусы», влекущие разные правовые последствия. Он отметил, что ни один из признаков структурного подразделения в материалах дела не подтвержден. «Голос» был создан в 2013 году гражданами России, его устав утверждался конференциями участников, руководство избиралось внутри движения, административной и финансовой зависимости от ENEMO не существовало, а сам суд был вынужден признать отсутствие формальной связи между организациями, добавил Мельконьянц.

Говоря об альтернативной версии партнерства, он заявил, что в таком случае речь могла бы идти лишь об административной ответственности за участие в деятельности нежелательной организации, к которой ни он, ни другие руководители «Голоса» никогда не привлекались. Он также обратил внимание, что нежелательной признается не организация как таковая, а ее деятельность в России, тогда как ему вменен лишь один эпизод — выступление на круглом столе в ЦИК в июне 2022 года, посвященное совершенствованию дистанционного электронного голосования, к содержанию которого у следствия и суда претензий не возникло и которое, по его словам, «не имеет никакого отношения к ENEMO». Мельконьянц подчеркнул, что выступал как эксперт ЦИК и высказывал личную позицию, а вся его деятельность носила «созидательный и конструктивный характер» и была направлена на защиту прав избирателей и конституционного строя.

На прениях в ходе рассмотрения апелляционных жалоб прокурор Екатерина Фролова заявила, что доводы адвокатов и общественного защитника Мельконьянца сводятся к их собственной оценке доказательств, которые уже были исследованы и получили надлежащую правовую оценку в суде первой инстанции. Суд первой инстанции, подчеркнула Фролова, установил, что участники движения «Голос» ранее входили в одноименную ассоциацию, деятельность которой, как и ENEMO, была признана нежелательной, а действия Мельконьянца, по ее мнению, свидетельствуют о его участии в организации деятельности от имени движения «Голос», в том числе во взаимодействии с Центральной избирательной комиссией.

Прокурор заявила, что каких-либо новых обстоятельств или доказательств, которые позволили бы апелляционной инстанции прийти к выводу об оправдании Мельконьянца, не содержится. Она попросила оставить решение Басманного суда без изменения, а апелляционные жалобы осужденного, его адвокатов и общественного защитника — без удовлетворения.

Григория Мельконьянца арестовали в августе 2023 года. Он не признал вину и заявил, что не понимает, почему вынужден доказывать «отрицательный факт» — что движение «Голос» не является структурным подразделением нежелательной ENEMO и что он не занимался организацией его деятельности «путем выступления на круглом столе в Центризбиркоме»

В суде первой инстанции в качестве свидетеля выступал заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут, который критически оценивал деятельность движения «Голос», однако Мельконьянца называл квалифицированным специалистом по выборам и просил при назначении наказания ограничиться сроком, уже проведенным им в СИЗО. Свидетельские показания также дали бывший главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов (признан Минюстом иностранным агентом), бывший уполномоченный по правам человека Владимир Лукин, бывший депутат Госдумы Борис Надеждин, политолог Александр Кынев, а также наблюдатели Дмитрий Нестеров и Евгения Власова.

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова, после задержания Мельконьянца выразившая надежду на объективное рассмотрение его дела, отказалась давать показания. Она дважды не явилась в суд «в связи с загруженностью рабочего графика».