Политика⁠,
0

Суд отменил срок бывшему вице-губернатору Самарской области

Суд отменил срок бывшему вице-губернатору Самарской области Гендину
Геннадий Гендин
Геннадий Гендин (Фото: moscowcourts / Telegram)

Мосгорсуд отменил приговор бывшему вице-губернатору Самарской области Геннадию Гендину по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщил РБК его адвокат Владимир Шелупахин.

В сентябре Таганский суд Москвы приговорил Гендина к шести годам колонии за хищения 3,8 млн руб. Фигурант не признал вину.

«Я считаю, что Московский городской суд совершенно справедливо отменил приговор Таганского суда. Он <...> был незаконным, необоснованным и предвзятым», — сказал Шелупахин РБК.

В отношении Гендина возбуждено еще одно уголовное дело — также о мошенничестве в особо крупном размере. Сумма ущерба, установленная во время предварительного следствия, составила около 100 млн рублей. По этому делу экс-чиновник также вину не признает.

В 2016 году он был арестован по подозрению в мошенничестве в отношении бывшего сенатора от Брянской области Сергея Калашникова, впоследствии ставшего депутатом Госдумы. В 2017 году Гендина по этому делу приговорили к пяти годам лишения свободы, но от отбывания освободили — по состоянию здоровья. В 2024-м Тушинский районный суд снял с него судимость.

Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова, Виктория Хабарова Виктория Хабарова
Самарская область суд Мосгорсуд губернаторы приговор мошенничество

