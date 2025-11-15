Депутат бундестага объяснил имидж «путинферштейеров»

Котре на фоне разлада в АдГ из-за поездки в Сочи заявил, что противники сближения с Россией называли АдГ «путинферштейерами», теперь же она стала «российскими шпионами», хотя привержена мирному сотрудничеству с Москвой

Video

Депутат бундестага от ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), член комитета по экономике и энергетике Штеффен Котре на фоне критики поездки на форум в Сочи и угроз исключения из партии заявил корреспонденту РБК, что давление на АдГ растет и ей нужно понять, как с этим справиться. Котре не считает, что ему грозит исключение.

«Просто АдГ находится под давлением. Когда-то традиционные партии ФРГ, выступающие против сближения с Россией, называли нас «путинферштейерами» («апологеты Владимира Путина». — РБК). Теперь же мы внезапно превратились вовсе в российских шпионов», — сказал он. «Политика — это еще и тактика. И поиск правильного подхода, безусловно, может быть непростой задачей», — отметил депутат.

Комментируя разногласия между сопредседателями АдГ Алис Вайдель, которая критикует переговоры с Россией, и Тино Хрупаллой, наоборот, поддерживающим сближение с Москвой, Котре пояснил, что партия в своей программе заявила, что привержена мирному сотрудничеству с Москвой, больше не хочет поставлять оружие на Украину и хочет получать дешевый газ и нефть из России. «Подобные мероприятия, как сегодняшнее, показывают, что есть такое желание. И мы работаем над этим», — добавил он.

Глава фракции АдГ в ландтаге Саксонии Йорг Урбан, говоря о расколе внутри партии, согласился с Котре в том, что «Альтернатива для Германии» оказалась «под сильным политическим давлением в Германии, в том числе на фоне участия Германии в украинском конфликте».

«И, конечно же, внутри партии раздаются голоса, задающиеся вопросом, стоит ли нам поддерживать интенсивные контакты с Россией в настоящее время. Мнения по этому поводу расходятся. Есть силы, такие как я или господин Котре, которые сейчас здесь. Потому что мы считаем, что эти контакты нужны нам не только для того, чтобы в будущем возобновить интенсивное экономическое сотрудничество между Германией и Россией, но и для того, чтобы наши российские партнеры лучше понимали нашу партию», — объяснил он РБК.

Урбан отметил, что АдГ — молодая партия, и для нее в будущем будет «очень полезно», если она завяжет контакты с Россией заранее и если «русские будут знать, кто мы и чего мы хотим».

«Как я уже говорил, существуют разные мнения о том, насколько нам следует сейчас общаться с нашими российскими партнерами. Но тот факт, что мы хотим иметь хорошие отношения с Россией, не вызывает споров внутри АдГ», — подчеркнул депутат. Он также не считает, что его могут исключить из партии из-за поездки в Россию.

Помимо Урбана и Котре, в Сочи приехал также депутат Европарламента от АдГ Ганс Нойхофф. Второй международный симпозиум «БРИКС — Европа» проводят партия «Единая Россия» и международное движение «Другая Украина» совместно с Институтом Европы РАН.

Руководство АдГ пригрозило исключением своим депутатам, которые направились на мероприятие в Россию. Сопредседатель АдГ Алис Вайдель заявила, что в подобных поездках «нет смысла», и пообещала принять «дисциплинарные меры, вплоть до исключения из партии». Председатель комитета бундестага по обороне Томас Ревекамп отмечал, что АдГ «систематически и очень подробно интересуется вопросами, касающимися военного потенциала бундесвера». Это, по его мнению, может свидетельствовать, что «Альтернатива для Германии» собирает чувствительную информацию, ценную для иностранных государств, «прежде всего для России». На форум в Сочи также собирался депутат от фракции АдГ в бундестаге Райнер Ротфусс, однако он был вынужден отказаться от участия из-за давления внутри партии. Süddeutsche Zeitung в то же время писала, что фракция согласовала поездку и взяла на себя расходы участников. По данным газеты, в Сочи немецкие парламентарии планируют обсудить в том числе условия возобновления отношений ЕС и России, снятие санкций, восстановление банковских связей и «дешевые и безопасные поставки энергоресурсов из России».