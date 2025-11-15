 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Военная операция на Украине⁠,
0

Bild узнал, когда в ФРГ вступят в силу сниженные пособия для украинцев

Сюжет
Военная операция на Украине
Норма о выплатах украинским беженцам сниженного пособия вступит в силу следующим летом, но действовать будет задним числом. Мерц заявлял, что изменения призваны стимулировать украинцев искать работу

Новое положение о выплатах украинским беженцам в Германии вступит в силу 1 июля 2026 года и будет действовать задним числом — с апреля 2025 года, сообщает Bild.

Сейчас беженцы получают гражданское пособие (Bürgergeld) €563 в месяц. Эта сумма включает аренду жилья, отопление и обязательное медицинское страхование. Теперь же им будут предоставлять выплаты по закону о льготах просителям убежища — €441 в месяц, также беженцы смогут рассчитывать на ограниченную медицинскую помощь.

По данным Bild, Социал-демократическая партия Германии хотела выбрать более позднюю дату перехода на новые правила, но ХДС/ХСС категорически отвергла это предложение.

В Германии решили значительно снизить пособие для украинских беженцев
Политика
Фото:Sean Gallup / Getty Images

Газета сообщает, что изначально правительство планировало отменить пособия по безработице для всех украинцев, находящихся в Германии, однако муниципальные и региональные власти выступили против, посчитав этот шаг слишком сложным для реализации.

Сейчас в Германии проживают около 1,2 млн украинских беженцев Из них 700 тыс. из которых получают пособие Bürgergeld. Канцлер Фридрих Мерц заявил, что изменения призваны стимулировать украинцев искать работу.

Мерц в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что молодые украинцы должны оставаться в своей стране, «потому что они нужны там, а не в Германии». По словам канцлера, сейчас в Германию приезжает «значительное количество» украинцев в возрасте от 18 до 24 лет (украинское правительство в августе смягчило ограничения на выезд молодежи).

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

«Ромир» узнал, какой бизнесмен обогнал Дурова в рейтинге доверия россиян

ЕС снимет ограничения для российских туристов после окончания СВО — Economist

ФСБ заявила о пресечении убийства одного из высших чиновников России

Глава Пентагона объявил об операции против наркокартелей «Южное копье»

Нефтебаза в Новороссийске повреждена из-за удара дрона

Разведка Канады предупредила эскимосов из-за Китая и России
Авторы
Теги
Персоны
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Фридрих Мерц пособия беженцы Украина Германия
Фридрих Мерц фото
Фридрих Мерц
политик, канцлер Германии
11 ноября 1955 года
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Материалы по теме
Навроцкий объявил, когда Польша прекратит помощь украинским беженцам
Политика
Зеленский созвонился с Мерцем и обсудил беженцев, Миндича и активы России
Политика
Польша ужесточила правила для украинских беженцев
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 14 ноября
EUR ЦБ: 93,7 (-0,49) Инвестиции, 14 ноя, 01:19 Курс доллара на 14 ноября
USD ЦБ: 80,6 (-0,68) Инвестиции, 14 ноя, 01:19
Конгресс США оценил шансы конфискации российских активов на $2,5 млрд Политика, 03:02
Семь человек погибли при взрыве в полицейском участке в Индии Общество, 02:58
Bild узнал, когда в ФРГ вступят в силу сниженные пособия для украинцев Политика, 02:34
Итальянская газета выпустила интервью Лаврова после отказа Corriere Политика, 02:33
Любим, но не вредим: как следить за весом питомцев РБК х Четыре Лапы, 02:31
Москвичам рассказали, когда наступят первые осенние заморозки Общество, 02:10
Трамп снизил пошлины на говядину, кофе и бананы Экономика, 01:54
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Навроцкий объявил, когда Польша прекратит помощь украинским беженцам Политика, 01:50
Аэропорт Самары ввел ограничения на полеты Политика, 01:23
В Дагестане мужчина в гостях зарезал хозяина дома и попытался убить семью Общество, 01:17
«МегаФон» объяснил передачу МВД номеров россиян, ставших целью мошенников Политика, 01:15
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
Госдеп США одобрил продажу Германии ракет на $3,5 млрд Политика, 00:54
В Санкт-Петербурге и Ленобласти выпал первый снег. Видео Общество, 00:32