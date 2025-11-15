Bild узнал, когда в ФРГ вступят в силу сниженные пособия для украинцев

Норма о выплатах украинским беженцам сниженного пособия вступит в силу следующим летом, но действовать будет задним числом. Мерц заявлял, что изменения призваны стимулировать украинцев искать работу

Новое положение о выплатах украинским беженцам в Германии вступит в силу 1 июля 2026 года и будет действовать задним числом — с апреля 2025 года, сообщает Bild.

Сейчас беженцы получают гражданское пособие (Bürgergeld) €563 в месяц. Эта сумма включает аренду жилья, отопление и обязательное медицинское страхование. Теперь же им будут предоставлять выплаты по закону о льготах просителям убежища — €441 в месяц, также беженцы смогут рассчитывать на ограниченную медицинскую помощь.

По данным Bild, Социал-демократическая партия Германии хотела выбрать более позднюю дату перехода на новые правила, но ХДС/ХСС категорически отвергла это предложение.

Газета сообщает, что изначально правительство планировало отменить пособия по безработице для всех украинцев, находящихся в Германии, однако муниципальные и региональные власти выступили против, посчитав этот шаг слишком сложным для реализации.

Сейчас в Германии проживают около 1,2 млн украинских беженцев Из них 700 тыс. из которых получают пособие Bürgergeld. Канцлер Фридрих Мерц заявил, что изменения призваны стимулировать украинцев искать работу.

Мерц в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что молодые украинцы должны оставаться в своей стране, «потому что они нужны там, а не в Германии». По словам канцлера, сейчас в Германию приезжает «значительное количество» украинцев в возрасте от 18 до 24 лет (украинское правительство в августе смягчило ограничения на выезд молодежи).