В журнале МВД раскритиковали Уголовно-процессуальный кодекс

В научном журнале МВД вышла статья с критикой Уголовно-процессуального кодекса и «бездумного копирования» англосаксонской правовой системы. Кодекс — преемник предыдущего, но с ним действительно сложно работать, признают эксперты

«Бездумное копирование» или «наше безобразие»

Отдельные положения действующего российского Уголовно-процессуального кодекса (УПК) были скопированы с западной правовой системы, что вызвало необходимость многочисленных правок, говорится в статье сотрудницы Орловского юридического института МВД им. В.В. Лукьянова Миры Таршевой, опубликованной в последнем номере журнала «Научный портал МВД» (#3 за 2025 год).

Современный УПК «создавался порой путем бездумного копирования институтов и конструкций чужеродной англосаксонской правовой системы без учета особенностей отечественной правовой традиции», написала Таршева. Это стало одной из причин его многочисленных корректировок на протяжении более 20 лет, пишет она. Таршева также ссылается на мнение исследователей о том, что в существующей версии УПК не соответствует современным реалиям и упоминает о дискуссии о необходимости разработки и принятии нового УПК.

Уголовно-процессуальный кодекс России был принят в конце 2001 года и вступил в силу 1 июля 2002 года. Сейчас в нем 57 глав и более 470 статей. До этого действовал УПК РСФСР, принятый в 1960 году. Проект нового кодекса готовился начиная с первой половины 1990-х годов. Им занималась специальная комиссия при Государственном правовом управлении администрации президента, Институт прокуратуры, затем комиссия при Минюсте.

С тем, что отдельные положения УПК бездумно копировались из англосаксонской модели, не согласился вице-президент Федеральной палаты адвокатов (ФПА) России Евгений Рубинштейн. Он напомнил, что кодекс пришел на смену аналогичному законодательному акту РСФСР, и считает, что в современном документе нет ни одного института уголовно-процессуального права, который был бы «бездумно скопирован» с англосаксонской правовой системы. «Сохранена модель смешанного типа уголовного процесса, которая была традиционной для российской правовой системы (в отличие от чистой состязательной модели, характерной для англосаксонской системы права). Не характерные для советского уголовного процесса институты были заимствованы из дореволюционного процесса, который, по мнению исследователей, являлся одним из самых прогрессивных за последний исторический период», — пояснил Рубинштейн.

Между тем под влиянием различных структур, в том числе правоохранительных органов, в принятый УПК России стали «хаотично вносить изменения и дополнения», которые в результате привели к «разбалансировке основных постулатов закона», считает вице-президент ФПА. В качестве примера он приводит «совершенно нехарактерный» для российской правовой системы институт досудебного соглашения о сотрудничестве — аналог англосаксонского института сделки о признании вины.

Первый замглавы комитета Госдумы по госстроительству, бывший первый зампрокурора Москвы Юрий Синельщиков также указал на то, что в нынешнем кодексе многое было скопировано с предыдущего. Одной из основных проблем нынешнего УПК он называет излишнюю детализацию и конкретизацию отдельных положений закона. «Это превращает кодекс в инструкцию для следователя. УПК РСФСР не был такой инструкцией, нормы были более общие. Если надо было что-то конкретизировать, это делалось в приказах генеральному прокурору, и все было хорошо», — поясняет Синельщиков.

Он вспоминает, что, будучи школьником, купил экземпляр УПК РСФСР и тот помещался в карман его пиджака. «Правда, шрифт был мелкий. Но сейчас он [кодекс] черт-те какой уже», — добавляет депутат.

Кроме того, отдельные положения, по его мнению, требуют корректировки: «Например, вопросы, касающиеся срока содержания под стражей. Там у нас много такого, что надо почистить. То же самое касается полномочий прокурора — их урезали донельзя, изменили громадную массу норм УПК. Поэтому там никакое не саксонское, там в основном наше безобразие».

Как нужно менять УПК

Евгений Рубинштейн считает, что сейчас еще возможна корректировка недостатков правоприменения и совершенствование уголовного процесса без разработки и принятия нового Уголовно-процессуального кодекса. «Повышение гарантий независимости судей, качества судебных актов, искоренение обвинительного уклона позволит улучшить качество правоприменения и сделать уголовный процесс справедливее», — подчеркивает вице-президент ФПА. Без изменения внутренних установок в судейском сообществе и правоохранительной системе любой новый уголовно-процессуальный закон достаточно скоро превратится в аналог предыдущего правоприменения, заключает эксперт.

Напротив, Юрий Синельщиков склоняется скорее к необходимости разработки нового документа. При этом он подчеркивает, что он на две трети будет состоять из положений нынешнего кодекса, в том числе сохранятся его идеи и концепция. В новом кодексе, по его мнению, необходимо убрать излишнюю детализацию и прописать положения в более лаконичной форме, кроме того, должны быть внесены изменения в ряд норм, о которых он говорил выше.

Отвечая на вопрос о том, обсуждается ли сейчас разработка нового УПК, Синельщиков ответил отрицательно.