Украинский план и разговор Си с Байденом. Главное о саммите G20 на Бали

Мирный план Зеленского, реакция на него России, историческая встреча лидеров Китая и США. Главное о происходящем на саммите G20 — в материале РБК

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Тема украинского конфликта была одной из центральных в первый день саммита G20 в Индонезии. Хотя на Бали так и не приехали Владимир Путин и Владимир Зеленский, вопрос о положении дел в регионе поднимался практически всеми участниками саммита.

Встреча Си и Байдена

Одним из важнейших событий на саммите G20 стали переговоры президента США Джо Байдена с лидером КНР Си Цзиньпином. Первая в истории беседа лидеров двух стран неоднократно анонсировалась Белым домом как важный шаг для сближения позиций двух стран. Руководители США и Китая в результате проговорили больше трех часов.

Сенсационных заявлений по итогам переговоров не было, Байден в ходе ответов на вопросы журналистов коснулся украинской темы. Он назвал занятие Херсона ВСУ «существенной победой Киева». При этом он затруднился сказать, какими будут последствия этого события, но пообещал продолжить оказание помощи Украине.

Помимо этого, Байден вновь заявил о том, что США не намерены вести переговоры с Россией без участия Украины.

Си Цзиньпинь в свою очередь заявил, что КНР выступает за возобновление российско-украинских переговоров. Он также выразил надежду на то, что США и ЕС будут содействовать скорейшему урегулированию конфликта.

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Выступление Зеленского и ответ России

Украинский президент 15 ноября обратился к участникам саммита на Бали в онлайн-формате. Его страна не является членом G20, однако Зеленский получил приглашение от президента Индонезии Джоко Видодо.

Как сообщает агентство Bloomberg, выслушать Зеленского согласился в том числе и глава российской делегации на Бали Сергей Лавров.

Украинский президент заявил о десяти условиях «формулы мира».

радиационная и ядерная безопасность;

продовольственная безопасность;

энергетическая безопасность;

освобождение всех пленных и депортированных;

выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка;

вывод российских войск и прекращение боевых действий;

возвращение справедливости;

противодействие экоциду (уничтожению флоры и фауны. — РБК);

недопущение эскалации;

фиксация окончания конфликта.

Зеленский заявил, что «никаких «Минск-3», которые Россия нарушит сразу же после заключения, не будет».

В Москве выступление Зеленского расценили как отказ Украины вести переговоры. В частности, об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Констатируем главное: позиция — и де-факто, и де-юре — украинской стороны, которая неоднократно излагалась президентом Зеленским, свидетельствует, что Украина и де-факто, и де-юре не может и не хочет вести переговоры. Соответственно, цели РФ будут осуществляться посредством продолжения специальной военной операции», — сказал Песков.

Переговоры Лаврова

Совместной фотографии участников G20 в этом году не будет, потому что представители стран Запада не захотели оказаться на одном снимке с Сергеем Лавровым, возглавившим российскую делегацию в Индонезии. Однако это не помешало главе внешнеполитического ведомства провести переговоры с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, а также переговорить с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем.

«Была краткая беседа с президентом Макроном, который подтвердил свой настрой на продолжение контактов с президентом Путиным с целью поиска каких-то договоренностей, которые позволят урегулировать всю ситуацию, как он выразился», — сказал Лавров после разговора с французским лидером.



Помимо этого, Лавров сообщил, что российская делегация приняла активное участие в подготовке итоговой декларации саммита.

«Запад добавил фразу, что «мы, многие делегации» осудили Россию. Мы записали, что были изложены и альтернативные точки зрения. Мы считаем, что этого вполне достаточно, чтобы не углубляться в эту проблематику глубоко, это совсем не дело «группы двадцати», — заявил Лавров



Канцлер Германии Олаф Шольц по итогам саммита признал, что среди участников G20 есть страны, которые не желают осуждать действия России.

Позицию России касательно итоговой декларации саммита поддержал Китай. The Financial Times утверждает, что смягчить формулировки по поводу ситуации на Украине удалось и благодаря посредничеству индийского премьер-министра Нарендры Моди.