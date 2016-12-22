Путин утвердил госполитику в сфере ядерной безопасности страны

Глава государства поручил правительству за три месяца подготовить план мероприятий, который позволил бы обеспечить реализацию положений документа

Владимир Путин (Фото: Алексей Никольский / Reuters)

Президент России Владимир Путин подписал указ об основах госполитики страны в области ядерной и радиационной безопасности на ближайшие шесть лет, до 2025 года. Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Указ глава государства подписал 13 октября, в этот же день он вступил в законную силу. Предыдущая редакция, которая была утверждена главой государства 1 марта 2012 года, таким образом, утратила силу.​

Одновременно Путин поручил правительству в течение трех месяцев утвердить план мероприятий по реализации положений документа.

В документе говорится, что госполитика в сфере ядерной и радиационной безопасности представляет собой совокупность мер, направленных на обеспечение национальных интересов и реализацию стратегических национальных приоритетов, а также защиту жизни и здоровья граждан России и окружающей среды.

В начале октября помощник госсекретаря США Кристофер Форд обвинил Россию в подрыве контроля за незаконным оборотом ядерных материалов (программа МАГАТЭ). База данных МАГАТЭ, по его словам, является единственной в мире, которая пытается вести учет радиоактивных и ядерных материалов. В перечне организации есть данные об использовании Кремлем радиоактивного полония для отравления в Великобритании Александра Литвиненко. Это, по его словам, подрывает работу контрольного механизма, как именно — Форд не уточнил.

В марте Путин в ходе своего послания ​Федеральному собранию рассказал о разработанных в России ударных вооружениях. Он подчеркнул, что в борьбе с ними системы противоракетной обороны «бесполезны и просто бессмысленны». В частности, он представил новейшую крылатую ракету с непредсказуемой траекторией полета и возможностью обхода защитных рубежей. Министр обороны Сергей Шойгу, комментируя военную разработку, подчеркнул, что ракеты способны преодолевать все ныне существующие и планирующиеся к созданию системы противоракетной обороны.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже уточнил, что российские разработки не нарушают ядерный паритет в мире, поскольку и у «другой стороны» (он не сказал, у какой именно страны) есть оружие, от которого Россия пока не может защититься.