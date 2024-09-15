На Украине исчезли сотни тысяч единиц оружия

С начала боев на Украине пропали и были украдены более 270 тыс. единиц оружия, что составляет 40% от зарегистрированного в Едином реестре, пишет «Фокус». Эксперты отмечают, что статистика не учитывает армейское вооружение

Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press

С начала российской военной операции на Украине пропали или были похищены более 270 тыс. единиц оружия, что составляет 40% от общего числа зарегистрированного в Едином реестре вооружения, сообщает украинское издание «Фокус» со ссылкой на данные сервиса «Опендатабот», который занимается мониторингом государственных реестров.

Бóльшая часть исчезнувшего оружия была утеряна (88%). С начала этого года пропало 78 217 единиц вооружения, это больше, чем за весь предыдущий год, пишет газета. Чаще всего теряют или крадут охотничьи ружья (27,9%), автоматы (27,8%) и карабины (10,8%). Cреди моделей лидируют автомат Калашникова (АК-74, 51 008 единиц), пистолет Макарова (ПМ, 7,4% от общего объема исчезнувшего оружия) и самозарядный карабин Симонова (СКС, 4,4% от общего объема).

Глава украинской Ассоциации владельцев оружия Георгий Учайкин считает, что приведенная статистика требует существенных уточнений. Например, по его мнению, следует разделить данные на две части: оружие, которое находится в руках гражданских, и потерянное или украденное армейское оружие, которое не может быть в Едином реестре, поскольку оно находится на учете воинских частей.

По словам Учайкина, обычные украинцы могли заявить о потере оружия, если не хотят продлевать разрешение на него или утратили вооружение при выезде из домов до начала боевых действий. Он считает, что утерянные не в зоне боевых действий автоматы окажутся на черном рынке, а ситуация с нелегальным оборотом оружия на Украине будет ухудшаться. «Речь идет примерно о 5 млн единиц [оружия], и это число будет увеличиваться, пока украинские власти не примут правильные законодательные меры», — подчеркнул Учайкин.

Украинский военный эксперт Олег Жданов отмечает, что «доверять приблизительной статистике не стоит», поскольку в условия боевых действий возникают сложности с учетом оружия — например, его могут не успеть поставить на учет перед утерей или боец может пропасть без вести вместе с вооружением.

«Фокус» напоминает, что украинским военным грозит наказание вплоть до двух лет лишения свободы за утерю оружия по ст. 413 УК Украины. Кроме того, материальная ответственность за сломанное или потерянное оружие выплачивается в десятикратном размере. Из-за этого бойцы ВСУ могут отказываться от вооружения, рассказывает Жданов. «Иногда солдаты отказываются, например, от дронов. Лучше взять их у волонтеров, чтобы не заниматься процедурой списывания», — сказал он.

4 марта 2022 года, после начала российской военной операции, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому во время действия военного положения граждане Украине и иностранцы могут получить огнестрельное оружие и применять его «в ходе национального сопротивления». Украинцы должны будут сдать оружие в течение десяти дней после отмены военного положения, а те, у кого есть разрешение на его использование, должны будут его легализовать. На тот момент глава МВД Украины Денис Монастырский 15 марта 2022 года рассказал о «десятках тысяч» выданных по все стране автоматов. В январе этого года глава Нацполиции Иван Выговский заявил, что у украинцев стали изымать больше оружия — «тонны взрывчатки, миллионы патронов, тысячи гранат, пистолетов». При этом выданное в начале конфликта оружие у украинцев не забирают, уточнил он. «Есть законопроект, чтобы провести регистрацию этого оружия и учесть его. Чтобы гражданин пришел, зафиксировал его. После чего оружие будет отстреляно, учтено и возвращено гражданину», — сообщил Выговский, добавил, что это оружие нужно будет сдать в течение 90 дней после окончания военного положения.

Осенью прошлого года президент России Владимир Путин заявил, что нелегальное оружие поступает в страну с территории Украины. Глава российского МИДа Сергей Лавров позднее обвинил Киев в продаже поставляемого Западом оружия на черном рынке.

В январе Пентагон представил доклад, в котором заявил о риске кражи или переотправки поставляемого на Украину оружия. В документе говорилось, что американские чиновники должным образом не отслеживали поставки некоторых ракет, дронов-камикадзе и приборов ночного видения стоимостью более $1 млрд.

The New York Times отмечала, что сотрудники Пентагона и дипломаты, работающие в Европе и Вашингтоне, не смогли отчитаться о транспортировке около 40 тыс. единиц оружия, за которыми по закону должны вести пристальное наблюдение.

Москва осуждает поставки военной техники и вооружения Киеву и заявляет, что они не изменят исхода конфликта.