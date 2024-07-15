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Спецпредставитель президента по Афганистану стал советником главы МИДа

Кабулов был главой второго департамента Азии МИДа с 2009 года, он остался спецпредставителем президента по Афганистану, а департамент возглавил его заместитель
Замир Кабулов
Замир Кабулов (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Замир Кабулов, занимавший должность директора второго департамента Азии МИД России, стал советником министра иностранных дел и останется спецпредставителем президента России по Афганистану, сообщила ТАСС официальный представитель министерства Мария Захарова.

Согласно информации на сайте МИДа, второй департамент Азии сейчас возглавляет и.о. директора Максим Баранов.

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Фото:Ольга Балашова / ТАСС

Кабулов родился в июне 1954 года. В 1977 году окончил МГИМО, с этого времени состоит на дипломатической службе. В 1979–1983 годах работал в генконсульстве СССР в Исфахане и в посольстве СССР в Иране. С 1993 по 1996 год служил советником посольства России в Пакистане.

В 1996–1998 годах Кабулов работал политическим советником Специальной миссии ООН в Афганистане. С октября 2001 года по февраль 2004 года был заместителем директора департамента Азии. В 2004 году был назначен послом России в Афганистане. С ноября 2009 года он был директором второго департамента Азии.

Баранов родился в июне 1966 года. В 1989 году окончил Институт стран Азии и Африки при МГУ. На дипломатической службе с 1996 года. Работал на различных дипломатических должностях в центральном аппарате МИДа и за рубежом. В 1999–2004 годах он занимал должность первого секретаря, советника посольства России в Иране. С января 2005 года работал начальником отдела во втором департаменте Азии.

С июня 2011 года по декабрь 2015 года был генеральным консулом России в иранском Реште. С декабря 2020 года занимал пост заместителя директора второго департамента Азии.

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