Британия вызвала посла России после сообщений о смерти британца в ДНР

Лондон потребовал от Москвы разъяснений в связи с сообщениями о смерти британца в ДНР. Великобритания заявила, что он был гуманитарным работником. В ДНР мужчину обвинили в наемничестве

Здание МИД Великобритании (Фото: gov.uk)

Великобритания вызвала российского посла в связи с сообщениями о смерти своего гражданина в плену в ДНР, сообщил Reuters.

Ранее Лондон потребовал от Москвы разъяснений случившегося. «Мы срочно требует разъяснений от российских властей в связи с сообщениями СМИ о смерти британского гуманитарного работника на Украине», — приводит слова представителя МИД Великобритании Daily Express.

В ДНР, в свою очередь, заявили, что удивлены заявлениям Лондона о «гуманитарном» характере деятельности скончавшегося британца.

«Здесь, видимо, надо совсем как-то менять представление официальных властей Британии, что же на самом деле является гуманитарным. И является ли гуманитарной деятельностью наемничество, вербовка и обучение людей, которые должны убивать других людей», — заявила в эфире телеканала «Россия 24» глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

Ранее 15 июля о смерти гражданина Великобритании Пола Джонсона Энтони Доминика Ури сообщила омбудсмен ДНР Дарья Морозова. По ее словам, мужчина попал в плен в апреле при попытке прорыва через блокпост, контролируемый военными ДНР, и содержался в учреждении уголовно-исполнительной системы республики.

Причинами смерти британца в ДНР назвали «болезни и стресс». Как заявила Морозова, во время медосмотра у Ури нашли хронические заболевания, в том числе инсулинозависимый диабет, поражения дыхательной системы и почек, заболевания сердечно-сосудистой системы. При этом мужчина находился в «подавленном состоянии из-за безразличия к его судьбе на родине», отметила омбудсмен. По ее словам, британцу оказали «соответствующую медицинскую помощь», но он скончался.

По данным Би-би-си, Ури был независимым волонтером, но координировал свою деятельность с одной из некоммерческих организаций. Он попал в плен вместе с коллегой Диланом Хили 25 апреля. Телекомпания указывает, что тогда они вывозили семью из Запорожья на автомобиле, Ури был за рулем.