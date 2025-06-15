 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Операция Израиля против Ирана ,  
0 

Израиль атаковал два нефтехранилища в Тегеране. Видео

Кадры атаки Израиля на два нефтехранилища в Тегеране
Сюжет
Операция Израиля против Ирана
Израиль ударил по нефтехранилищу в Шахране к северо-западу от Тегерана и по топливному резервуару к югу от города. Министр обороны Исраэль Кац написал в X: «Тегеран горит»

Израиль атаковал два нефтехранилища в Тегеране. Видео
Video

Израиль ударил по нефтехранилищу в Шахране к северо-западу от Тегерана, в результате произошел пожар, сообщает Tasnim в телеграм-канале.

Также под удар попал топливный резервуар к югу от города.

Кроме того, силы ПВО отбивают атаку в некоторых районах центральной части иранской столицы.

Иран запустил ракеты по Израилю
Политика

Министерство нефти Ирана подтвердило факт израильской атаки и заверило, что «ситуация находится под контролем».

Министр обороны Израиля Исраэль Кац написал в X: «Тегеран горит».

Иран запустил ракеты и беспилотники по Израилю, израильская армия в ответ нанесла удары по Тегерану.

Читайте РБК в Telegram.

Израиль нанес удары по ядерным объектам Ирана. Главные новости 

Нетаньяху обратился к народу Ирана. Видео

Кадры работы ПВО и попадания иранских ракет по Тель-Авиву

Путин поручил нарастить возможности Сухопутных войск «в кратчайшие сроки»

Космический аппарат впервые сфотографировал южный полюс Солнца

Путин потребовал заранее готовить базы под новые системы вооружений

Вучич заявил о готовности Сербии помочь Украине восстановить города

Глава Пентагона объяснил, почему США стремятся урегулировать конфликт на Украине

У берегов Колумбии нашли сокровища затонувшего 300 лет назад корабля

Рубль стал одной из самых «успешных» валют мира

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Елена Чернышова
Израиль Тегеран нефтехранилище атака
Материалы по теме
Трамп заявил о единой с Путиным позиции по конфликту Израиля и Ирана
Политика
На НПЗ «Фаджр Джам» в Иране начался пожар после удара Израиля
Политика
Иран заявил о невозможности переговоров с США, пока Израиль наносит удары
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 июня
EUR ЦБ: 90,01 (+0,22) Инвестиции, 11 июн, 20:04 Курс доллара на 12 июня
USD ЦБ: 79 (+0,4) Инвестиции, 11 июн, 20:04
Сирия, Иордания и Ирак закрыли небо после атаки Ирана по Хайфе Политика, 01:21
Израиль ударил по штаб-квартире Минобороны в Тегеране Политика, 01:17
Месси не спас. С какими проблемами столкнулся клубный чемпионат мира Спорт, 01:01
В Киеве сработала ПВО Политика, 00:59
На севере Израиля один человек погиб при атаке Ирана Политика, 00:51
Израиль атаковал два нефтехранилища в Тегеране. Видео Политика, 00:37
Аэропорт Калуги ограничил работу Общество, 00:08
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Какое у вас гастрономическое альтер-эго. Тест РБК и Перекрёсток, 14 июн, 23:59
МАГАТЭ сообщило об отсутствии повреждений на ядерных объектах Ирана Политика, 14 июн, 23:47
Балицкий сообщил о гибели замкомандира отряда «БАРС-32» Общество, 14 июн, 23:35
Иран запустил ракеты по Израилю Политика, 14 июн, 23:19
На НПЗ в Техасе произошел пожар Общество, 14 июн, 23:12
Нетаньяху заявил, что Иран дважды пытался убить Трампа Политика, 14 июн, 23:09
Трамп заявил о единой с Путиным позиции по конфликту Израиля и Ирана Политика, 14 июн, 22:52