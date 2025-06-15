Израиль атаковал два нефтехранилища в Тегеране. Видео
Израиль ударил по нефтехранилищу в Шахране к северо-западу от Тегерана, в результате произошел пожар, сообщает Tasnim в телеграм-канале.
Также под удар попал топливный резервуар к югу от города.
Кроме того, силы ПВО отбивают атаку в некоторых районах центральной части иранской столицы.
Министерство нефти Ирана подтвердило факт израильской атаки и заверило, что «ситуация находится под контролем».
Министр обороны Израиля Исраэль Кац написал в X: «Тегеран горит».
Иран запустил ракеты и беспилотники по Израилю, израильская армия в ответ нанесла удары по Тегерану.
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