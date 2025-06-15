Кадры атаки Израиля на два нефтехранилища в Тегеране

Израиль атаковал два нефтехранилища в Тегеране. Видео

Израиль ударил по нефтехранилищу в Шахране к северо-западу от Тегерана и по топливному резервуару к югу от города. Министр обороны Исраэль Кац написал в X: «Тегеран горит»

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Израиль ударил по нефтехранилищу в Шахране к северо-западу от Тегерана, в результате произошел пожар, сообщает Tasnim в телеграм-канале.

Также под удар попал топливный резервуар к югу от города.

Кроме того, силы ПВО отбивают атаку в некоторых районах центральной части иранской столицы.

Министерство нефти Ирана подтвердило факт израильской атаки и заверило, что «ситуация находится под контролем».

Министр обороны Израиля Исраэль Кац написал в X: «Тегеран горит».

Иран запустил ракеты и беспилотники по Израилю, израильская армия в ответ нанесла удары по Тегерану.