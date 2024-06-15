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Военная операция на Украине ,  
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На востоке Украины произошел сбой в движении поездов

Минэнерго Украины сообщило о сбое в движении поездов из-за удара по подстанции
Сюжет
Военная операция на Украине
На востоке Украины произошел сбой в движении поездов из-за удара по подстанции, сообщили в Минэнерго. В ведомстве не уточнили, о каком регионе идет речь
Фото: energyofukraine / Telegram
Фото: energyofukraine / Telegram

На востоке Украины произошел сбой в движении поездов из-за удара по одной из высоковольтных подстанций, сообщили в пресс-службе украинского Минэнерго.

Без электричества также остались бытовые потребители. Энергоснабжение удалось восстановить частично, работы по устранению последствий удара продолжаются, отметили в ведомстве. Там не уточнили, о каком украинском регионе идет речь.

Вместе с тем в Черниговской области повреждения получила линия распределения облэнерго, в результате чего было обесточено почти 1,8 тыс. абонентов в 12 населенных пунктах.

Минобороны России неоднократно заявляло об ударах по энергетическим объектам энергетической инфраструктуры Украины, связанным с оборонным сектором. Financial Times писала о падении мощности объектов генерации электроэнергии в стране с 55 ГВт ниже 20 ГВт, до начала военной операции этот показатель был самым крупным в Европе.

США выделят более $1,5 млрд на энергетику и гуманитарную помощь Украине
Политика
Фото:Ed Ram / Getty Images
С мая на Украине действуют графики почасового отключения электроэнергии для промышленных и бытовых потребителей. Сегодня, 15 июня, их запланировали с 8:00 до 23:00 по местному времени. Отключения не предусматриваются для предприятий критической инфраструктуры и импортирующих 80% электроэнергии в соответствии с постановлением правительства.

В «Укрэнерго» не увидели возможности восстановить поврежденные энергоблоки до зимы. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что на эти цели потребуется порядка $1 млрд.

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Авторы
Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Украина энергетика Минэнерго Украины Движение поездов

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

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