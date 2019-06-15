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Alibaba $190 (+18,59%) прогноз QBF к 01.12.19
Доллар/Швейцарский франк ₣0,95 (-4,4%) прогноз JP Morgan к 10.06.20
Broadcom Limited $370 (+33,06%) прогноз Jefferies к 23.04.20
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Путин назвал единственное решение иранской проблемы
По словам президента, решение США выйти из ядерной сделки с Ираном затруднило ее реализацию. Чтобы решить проблему, участники соглашения должны выполнять свои обязательства
Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель/ТАСС)

Президент России Владимир Путин заявил, что решением иранской проблемы может быть только выполнение взятых на себя обязательств всеми участниками Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), передает ТАСС.

«Полагаем, что единственное разумное решение — продолжение выполнения участниками плана своих обязательств», — сказал Путин и добавил, что выход США из сделки сильно осложнил ее реализацию.

В свою очередь, президент Ирана Хасан Роухани сказал, что Тегеран выполняет свою часть сделки, несмотря на выход США из соглашения.

Ранее Путин заявлял, что выход США из договора может подорвать режим нераспространения ядерного оружия в мире и ведет к дестабилизации обстановки в регионе.

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МАГАТЭ заявило о выполнении Ираном обязательств по ядерной сделке

СВПД заключили в 2015 году, соглашение подписали США, Россия, Иран, Китай, Франция, Великобритания и Германия. Сделка предусматривала, что Иран должен избавиться от большей части запасов обогащенного урана, пустить инспекторов МАГАТЭ на свои объекты и пойти на ряд других уступок в обмен на снятие со страны санкций. При этом у Тегерана осталась возможность обогащать уран до уровня не выше 3,67% для использования в мирных целях.

В мае 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе из сделки и возобновлении американских санкций. Он заявил, что «Америка не будет заложником ядерного шантажа» и пригрозил мерами против стран, которые будут помогать Ирану в разработке ядерного оружия. Выход из сделки был одним из предвыборных обещаний Трампа, однако президент США допускал заключение нового соглашения.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Владимир Путин, Иран
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