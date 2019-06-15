Путин назвал единственное решение иранской проблемы

По словам президента, решение США выйти из ядерной сделки с Ираном затруднило ее реализацию. Чтобы решить проблему, участники соглашения должны выполнять свои обязательства

Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель/ТАСС)

Президент России Владимир Путин заявил, что решением иранской проблемы может быть только выполнение взятых на себя обязательств всеми участниками Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), передает ТАСС.

«Полагаем, что единственное разумное решение — продолжение выполнения участниками плана своих обязательств», — сказал Путин и добавил, что выход США из сделки сильно осложнил ее реализацию.

В свою очередь, президент Ирана Хасан Роухани сказал, что Тегеран выполняет свою часть сделки, несмотря на выход США из соглашения.

Ранее Путин заявлял, что выход США из договора может подорвать режим нераспространения ядерного оружия в мире и ведет к дестабилизации обстановки в регионе.