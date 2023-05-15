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Глава МИД Белоруссии на три дня прилетит в Москву

МИД России подтвердил визит главы МИД Белоруссии в Москву с 15 по 17 мая
Главы МИД России и Белоруссии Лавров и Алейник обсудят интеграционные процессы в Союзном государстве, взаимодействие в СНГ и сотрудничество в выполнении программ в ОДКБ
Сергей Лавров и&nbsp;Сергей Алейник (справа)
Сергей Лавров и Сергей Алейник (справа) (Фото: МИД России / Global Look Press )

Глава МИД Белоруссии Сергей Алейник посетит Москву с 15 по 17 мая по приглашению российского коллеги Сергея Лаврова. Об этом сообщается в телеграм-канале российского Министерства иностранных дел.

В ходе переговоров стороны обсудят выполнение программы согласованных действий в области внешней политики Союзного государства на 2022–2023 годы и плана межмидовских консультаций на 2023 год.

Лавров и Алейник также уделят внимание работе по дипломатическому сопровождению интеграционных процессов в Союзном государстве, взаимодействию в СНГ, сотрудничеству в выполнении программ в ОДКБ.

«Министры также «сверят часы» по проблематике международной и европейской безопасности, в том числе в биологической, ядерной и информационной сферах», — отметили в ведомстве.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что Лавров и Алейник обменяются мнениями по вопросу координации действий на азиатском, африканском и латиноамериканском направлениях.

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В ходе визита Алейник также встретится с главой Совфеда Валентиной Матвиенко и председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

Алейник занял пост главы МИД Белоруссии в декабре 2022 года, после того как в ноябре умер его предшественник Владимир Макей. Тогда Лавров назвал Макея искренним другом России. После этого Лавров 19 декабря прибыл в Минск на встречу с новым главой МИД Белоруссии. До этого, 14 декабря, они провели первый телефонный разговор.

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визит Москва Белоруссия Россия МИД
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