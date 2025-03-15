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Военная операция на Украине ,  
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Город Черноморск в Одесской области оказался обесточен

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Военная операция на Украине
«Сумиобленерго», в свою очередь, предупредило жителей Сумской области о возможном отключении электричества

Город Черноморск в Одесской области оказался полностью обесточен из-за повреждения энергетической инфраструктуры, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер в телеграм-канале.

«Оперативно разворачиваются пункты несокрушимости (защищенные места, где есть мобильная связь, интернет, электричество и отопление. — РБК). Над ликвидацией работают все соответствующие службы», — написал он.

В Одесской области сообщили о повреждении энергообъекта
Политика
Фото:dsns_telegram / Telegram

В течение дня 14 марта в Одесской области несколько раз объявлялась воздушная тревога. Незадолго до полуночи Кипер призвал жителей Одессы и Одесского района находиться в укрытиях.

«Сумиобленерго» в телеграм-канале предупредило жителей Сумской области о возможном отключении электричества.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Елена Чернышова
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