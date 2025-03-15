Город Черноморск в Одесской области оказался обесточен
Город Черноморск в Одесской области оказался полностью обесточен из-за повреждения энергетической инфраструктуры, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер в телеграм-канале.
«Оперативно разворачиваются пункты несокрушимости (защищенные места, где есть мобильная связь, интернет, электричество и отопление. — РБК). Над ликвидацией работают все соответствующие службы», — написал он.
В течение дня 14 марта в Одесской области несколько раз объявлялась воздушная тревога. Незадолго до полуночи Кипер призвал жителей Одессы и Одесского района находиться в укрытиях.
«Сумиобленерго» в телеграм-канале предупредило жителей Сумской области о возможном отключении электричества.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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