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Военная операция на Украине ,  
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Президент Латвии назвал Россию «Карфагеном, который должен быть разрушен»

Сюжет
Военная операция на Украине
Президент Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что западные страны не должны проводить «красные линии» для себя
Эдгар Ринкевич
Эдгар Ринкевич (Фото: IMAGO / Giannis Panagopoulos / Eur)

Президент Латвии Эдгар Ринкевич заявил о том, что Россия «должна быть побеждена». Об этом он написал в соцсети X (бывшая Twitter), использовав крылатое выражение на латыни Carthago delenda est.

Выражение Carthago delenda est (в полной версии Ceterum censeo Carthaginem esse delendam) переводится как «Карфаген должен быть разрушен». Оно приписывается государственному деятелю Римской республики Марку Порцию Катону Старшему, который примерно в конце 150-х годов до н.э. произносил эту фразу в конце своих выступлений перед сенаторами, чтобы убедить их в необходимости продолжать борьбу с одним из главных противников республики — Карфагеном.

На тот момент государства не находились в состоянии конфликта, поскольку Карфаген был значительно ослаблен в военном отношении после Второй Пунической войны (218–201 годы до н.э.), но продолжал вести торговлю по всему Средиземному морю. Город Карфаген в итоге был разрушен римскими войсками спустя некоторое время после речей Катона, в 146 году до н.э.

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Политика
Фото:Алексей Мальгавко / РИА Новости

«Я полностью поддерживаю Макрона: мы не должны проводить красные линии для себя, мы должны провести красные линии для России, и мы не должны бояться их проводить. Украина должна победить, Россия должна быть побеждена», — заявил он.

В начале марта президент Франции Эмманюэль Макрон, по словам лидеров парламентских партий, говорил, что в вопросе поддержки Украины для Парижа нет никаких ограничений. «Позиция Франции изменилась: больше нет красных линий, больше нет ограничений», — сказал глава страны.

Ранее Макрон заявил, что «никогда» не возьмет на себя инициативу в конфликте на Украине, однако для мира нужно быть сильными. Глава страны отметил, что конфликт развернулся «на европейской земле» и победа России может угрожать безопасности Европы, поэтому «возможны все варианты» помощи Украине.

В ответ на это пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Франция косвенно принимает участие в конфликте на Украине.

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Обсуждение потенциальной отправки западных войск на Украину активизировалось после того, как в конце февраля Макрон не исключил такого сценария. «Сегодня нет консенсуса относительно отправки наземных войск официальным, предполагаемым и одобренным образом. Но в будущем ничего исключать нельзя», — сказал он тогда. Позже он уточнил, что в планах Парижа такого шага нет.

После этого лидеры западных стран, включая США, Польшу, Нидерланды и Чехию, опровергли отправку войск. Об этом также сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Однако Politico написала, что Париж уже создает альянс стран, который готов к потенциальной отправке войск на Украину, Францию в этом вопросе поддержали страны Прибалтики.

В Кремле предупреждали, что присутствие военных НАТО на Украине сделает конфликт альянса с Россией неизбежным.

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Георгий Смирнов
Латвия Эмманюэль Макрон Эдгар Ринкевич Военная операция на Украине
Эмманюэль Макрон фото

Эмманюэль Макрон

политик, президент Франции
21 декабря 1977 года
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