Политика⁠,
Bloomberg оценил расходы США на операцию с захватом Мадуро

Bloomberg: операция в Карибском бассейне, включая захват Мадуро, стоила $3 млрд

Николас Мадуро на борту десантного корабля USS Iwo Jima
(Фото: realDonaldTrump / Reuters)
Федеральные агенты поднимаются на борт самолёта с Николасом Мадуро
(Фото: ABC Affiliate WAB / Reuters)
Автомобиль, в котором находятся Николас Мадуро и его жена Силия Флорес, вертолётная площадка Вестсайд в Нью-Йорке, США
(Фото: Jeenah Moon / Reuters)
Один из вертолётов, перевозивших Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес, прибывает на вертолётную площадку Вестсайд в Нью-Йорк, США
(Фото: Jeenah Moon / Reuters)
Николас Мадуро под стражей выходит из федерального самолёта США на базе Национальной гвардии ВВС Стюарт в Ньюберге, штат Нью-Йорк
(Фото: ABC Affiliate WAB / Reuters)
Николаса Мадуро ведут под стражей по коридору офиса Управления по борьбе с наркотиками США в Нью-Йорке
(Фото: RapidResponse47 / Reuters)
Николаса Мадуро ведут под стражей по коридору офиса Управления по борьбе с наркотиками США в Нью-Йорке
(Фото: RapidResponse47 / Reuters)

Военная активность США в Карибском бассейне, включая операцию с захватом президента Венесуэлы Николаса Мадуро, обошлась почти в $3 млрд ($2,9 млрд), подсчитал Bloomberg.

По оценке агентства, эксплуатация дислоцированных там кораблей достигала более $20 млн в день в период с середины ноября по середину января.

«По нашим оценкам, операция «Южное копье», которая включает в себя операцию «Абсолютная решимость», вероятно, обошлась примерно в 2 миллиарда долларов с августа 2025 года», — рассказала бывший контролер Пентагона, старший научный сотрудник Американского института предпринимательства (American Enterprise Institute, AEI) Элейн Маккаскер.

Она пояснила, что эти оценки основаны на общедоступной информации и «ограничены дополнительными расходами на эксплуатацию кораблей, самолетов и дистанционно управляемых платформ, задействованных в ударах, а также на замену, вероятно, использованных боеприпасов». Маккаскер добавила, что эти подсчеты не включают разведданные или целеуказание, включая кибернетическую поддержку и оперативные тренировки.

Согласно расчетам Bloomberg, основанным в том числе на данных Бюджетного управления Конгресса и оборонного бюджета США, по $200,8 млн ушло на эксплуатацию трех десантных кораблей-доков — Fort Lauderdale, San Antonio и Iwo Jima (на него доставили Мадуро с женой после захвата). Расходы на экспедиционное подразделение морской пехоты составили $873,6 млн. Эксплуатация авианосца USS Gerald Ford обошлась в $417,5 млн, а его авиакрыла — еще в $323,4 млн.

Остальные средства ушли на эксплуатацию изначально развернутой группы, которая покинула регион в ноябре (3 эсминца с управляемыми ракетами и 1 прибрежный боевой корабль), размещенных там в составе авианосной ударной группы 4 эсминцев с управляемыми ракетами и группы и 2 крейсеров с управляемыми ракетами, 1 эсминца с управляемыми ракетами и 1 прибрежного боевого корабля.

Материал дополняется.

Авторы
Полина Мартынова Полина Мартынова
