Политика⁠,
0

Дерипаска назвал большую угрозу Европе, чем Россия

Европа ошибается, считая Россию угрозой для себя, заявил Дерипаска. По его мнению, проблема региона в том, что он не способен конкурировать с Глобальным Югом. Москве на этом фоне нужно больше работать с Китаем и Индией, добавил он
Олег Дерипаска
Олег Дерипаска (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Главным вызовом для Европы является ее неспособность конкурировать с Глобальным Югом, а не Россия, заявил бизнесмен Олег Дерипаска в своем телеграм-канале, комментируя одну из дискуссий в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

По его словам, западные участники мероприятия «слабо понимают происходящее за пределами Старого Света».

Он привел тезисы, прозвучавшие в рамках одной из встреч в Мюнхене. В частности, министр иностранных дел Швеции Мария Стэнергард призвала к более жесткому давлению на Москву, включая полный запрет морских услуг для российского энергетического экспорта и эмбарго на импорт удобрений, выразив недовольство темпами согласования санкций в ЕС. А американский сенатор-демократ Ричард Блументаль в свою очередь предложил сосредоточить давление на странах, продолжающих торговлю с Россией, в том числе на Китае и Индии.

Дерипаска назвал выводы участников мероприятия об «экзистенциальной угрозе» западному миропорядку со стороны России «абсолютно ошибочными».

«Мир сильно изменился и продолжит быстро меняться. Стареющий миллиард Запада не сможет конкурировать с Глобальным Югом — ни в экономическом, ни в военном аспекте. Это и есть основная угроза сытой жизни Старого Света. А никак не Россия», — считает бизнесмен.

«Глобальный Север» и «глобальный Юг» — это разделение мира на две группы стран. К «глобальному Северу» относятся развитые страны Европы и Северной Америки, Австралия, Япония, Израиль. К «глобальному Югу» — развивающиеся Индия, Китай, Бразилия, Мексика, страны Африки и другие.

Дерипаска также указал на необходимость диверсификации внешнеэкономических связей России и перехода к более прагматичному сотрудничеству с Китаем, Индией, странами Африки и Латинской Америки. По его оценке, после завершения конфликта на Украине и «при условии хорошо спланированных решений» Россия сможет в течение 10 лет восстановить темпы роста экономики до 7-8% и закрепиться в четверке крупнейших экономик мира. «Все в наших руках», — заключил он.

России необходимо работать вместе с зарубежными странами, чтобы не допустить начало третьей мировой войны, заявил специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Так он прокомментировал результаты опроса Politico, согласно которым западные страны считают, что мир близок к началу глобальной войны. По данным издания, в Европе Россия рассматривается как «самая большая угроза миру».

Лавров пообещал «полноценный военный ответ» в случае нападения Европы
Политика
Сергей Лавров

В декабре премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что европейские лидеры решили быть готовыми к войне с Россией к 2030 году и приняли решение перейти к последнему этапу подготовки. За месяц до этого президент Сербии Александр Вучич отмечал, что вероятность столкновения Европы и России становится все более очевидной.

Тогда же президент России Владимир Путин говорил, что Россия не собирается воевать с европейскими странами. Однако если Европа начнет войну — Москва готова «прямо сейчас». Глава российского МИДа Сергей Лавров также отмечал, что в случае нападения со стороны Европы Россия даст «полноценный военный ответ».

В начале 2026-го некоторые лидеры ЕС стали выступать за диалог с Москвой. В частности, французский президент Эмманюэль Макрон рассказывал о подготовке диалога с Путиным. Лавров счел это «работой на публику».

Валерия Доброва
Олег Дерипаска Европа Запад Мюнхенская конференция Россия глобальный Юг
Олег Дерипаска фото
Олег Дерипаска
предприниматель
2 января 1968 года
