Собянин сообщил о пятом беспилотнике, сбитом на подлете к Москве

Над Московским регионом сбиты еще два БПЛА, ранее с 9:00 до 13:00 мск над Россией были в общей сложности сбиты 102 беспилотника самолетного типа

Москва (Фото: ALKLE / Shutterstock)

Пятый за день беспилотник был сбит на подлете к Москве, следует из сообщения мэра Москвы Сергея Собянина.



«Уничтожен еще один беспилотник, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал Собянин в Max. Спустя 13 минут Сергей Собянин сообщил о еще одном сбитом БПЛА.

Ранее мэр столицы сообщил, что три беспилотника, направлявшиеся к Москве, были уничтожены силами противовоздушной обороны (ПВО). Примерно в это же время в московском аэропорту Внуково были введены временные ограничения.

Дежурные средства ПВО в период с 9:00 до 13:00 мск сбили над Россией 102 беспилотника самолетного типа, сообщили в Минобороны. До этого ведомство сообщило о 88 беспилотниках, сбитых в период с 7:00 до 9:00 мск.

ПВО уничтожила беспилотники над Астраханской областью, Адыгеей, Брянской, Волгоградской, Калужской и Тульской областями, а также над Краснодарским и Ставропольскими краями.