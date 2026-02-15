 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Шохин рассказал о «клинической смерти» ВТО

Глава РСПП Шохин: ВТО находится в состоянии клинической смерти
ВТО находится в состоянии клинической смерти и нужны меры, чтобы ее «откачать», считает Шохин. В 2022-м в Госдуме предлагали выйти из организации, но эта инициатива не получила поддержки
Александр Шохин
Александр Шохин (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Всемирная торговая организация (ВТО) находится в состоянии «клинической смерти», заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин в интервью ТАСС.

По его словам, ВТО в нынешних условиях малоэффективна и «давно уже как при смерти». «А сейчас можно констатировать уже, зафиксировать даже не кому, а уже клиническую смерть, так сказать. И нужны меры, чтобы откачать пациента», — отметил он.

В качестве примера он рассказал анекдот про пациента, которого везут в морг. Тот убеждает врачей, что еще не умер, а они ему отвечают: «А мы еще не доехали». Шохин добавил, что многие международные институты сегодня находятся в схожем положении — «они на пути в морг, хотя еще подают признаки жизни».

ВТО была создана в 1995 году, чтобы сделать торговлю между странами более простой и справедливой. Организация не является частью ООН, но тесно с ней сотрудничает. В функции ВТО в том числе входят организация многосторонних торговых переговоров; предоставление площадки для разрешения торговых споров; мониторинг национальной торговой политики; техническая помощь развивающимся странам (в основном в подготовке специалистов по торговле). При этом апелляционный орган ВТО не работает с декабря 2019 года из-за истечения срока полномочий арбитров — их назначение блокируют США.

Сегодня в организации состоят 162 суверенных государства (Россия с 2012 года), а также ЕС, два специальных автономных района КНР (Гонконг и Макао) и частично признанный Тайвань. Еще 23 страны имеют статус наблюдателей.

Шохин также указал на проблемы в работе «Большой двадцатки». По его словам, несмотря на то, что в G20 примерно поровну разделились голоса между G7 и их союзниками, а также странами-членами БРИКС, этот формат все равно «не стал местом выработки каких-то компромиссных решений по ключевым вопросам».

Генассамблея ООН в сентябре 2024-го приняла Пакт во имя будущего, который предполагает реформу глобальных институтов — ООН, ВТО и МВФ.

Орешкин усомнился в работоспособности ВТО
Политика

О том, что Всемирная торговая организация стала слабо действующим институтом, ранее говорил замруководителя администрации президента Максим Орешкин. По его словам, действия отдельных стран делают ее менее работоспособной. Он подчеркнул, что справедливая и эффективно работающая торговля полезна не только России, но и всему миру.

В 2022-м депутаты Госдумы вносили законопроект о выходе России из ВТО, однако эта инициатива не получила поддержку профильного комитета ГД. Как пояснял российский постпред, выход из организации невыгоден России.

Теги
Валерия Доброва
Александр Шохин РСПП ВТО мировая экономика торговля G20
