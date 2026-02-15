Шохин рассказал о «клинической смерти» ВТО

ВТО находится в состоянии клинической смерти и нужны меры, чтобы ее «откачать», считает Шохин. В 2022-м в Госдуме предлагали выйти из организации, но эта инициатива не получила поддержки

Александр Шохин (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Всемирная торговая организация (ВТО) находится в состоянии «клинической смерти», заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин в интервью ТАСС.

По его словам, ВТО в нынешних условиях малоэффективна и «давно уже как при смерти». «А сейчас можно констатировать уже, зафиксировать даже не кому, а уже клиническую смерть, так сказать. И нужны меры, чтобы откачать пациента», — отметил он.

В качестве примера он рассказал анекдот про пациента, которого везут в морг. Тот убеждает врачей, что еще не умер, а они ему отвечают: «А мы еще не доехали». Шохин добавил, что многие международные институты сегодня находятся в схожем положении — «они на пути в морг, хотя еще подают признаки жизни».

ВТО была создана в 1995 году, чтобы сделать торговлю между странами более простой и справедливой. Организация не является частью ООН, но тесно с ней сотрудничает. В функции ВТО в том числе входят организация многосторонних торговых переговоров; предоставление площадки для разрешения торговых споров; мониторинг национальной торговой политики; техническая помощь развивающимся странам (в основном в подготовке специалистов по торговле). При этом апелляционный орган ВТО не работает с декабря 2019 года из-за истечения срока полномочий арбитров — их назначение блокируют США. Сегодня в организации состоят 162 суверенных государства (Россия с 2012 года), а также ЕС, два специальных автономных района КНР (Гонконг и Макао) и частично признанный Тайвань. Еще 23 страны имеют статус наблюдателей.

Шохин также указал на проблемы в работе «Большой двадцатки». По его словам, несмотря на то, что в G20 примерно поровну разделились голоса между G7 и их союзниками, а также странами-членами БРИКС, этот формат все равно «не стал местом выработки каких-то компромиссных решений по ключевым вопросам».

Генассамблея ООН в сентябре 2024-го приняла Пакт во имя будущего, который предполагает реформу глобальных институтов — ООН, ВТО и МВФ.

О том, что Всемирная торговая организация стала слабо действующим институтом, ранее говорил замруководителя администрации президента Максим Орешкин. По его словам, действия отдельных стран делают ее менее работоспособной. Он подчеркнул, что справедливая и эффективно работающая торговля полезна не только России, но и всему миру.

В 2022-м депутаты Госдумы вносили законопроект о выходе России из ВТО, однако эта инициатива не получила поддержку профильного комитета ГД. Как пояснял российский постпред, выход из организации невыгоден России.