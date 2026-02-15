WSJ рассказала, как в нефтяной провинции Канады набрали силу сепаратисты

Канаде грозит отделение провинции Альберта, если жители поддержат независимость на референдуме. Лидеры сепаратистов встречались с представителями Белого дома ради кредита, сами чиновники из США говорят, что ничего им не обещали

Хай-Ривер, Альберта, Канада (Фото: Todd Korol / Reuters)

Канадская провинция Альберта планирует провести в этом году референдум о выходе из состава страны. Об этом пишет The Wall Street Journal. Сторонники независимости Альберты видят в президенте США Дональде Трампе мощного союзника в борьбе с либеральными властями Канады и ограничениями на добычу нефти.

В конца декабря 2025 года избирательная комиссия Альберты одобрила петицию группы «Проект процветания Альберты» о вынесении на референдум среди местных жителей вопроса о возможности выхода из состава страны. Одобрение дает право начать сбор подписей, чтобы потом вынести вопрос на всеобщее голосование.

Альберта богата нефтяными ресурсами. В провинции сосредоточены битумные пески — форма залегания сверхтяжелой нефти, при которой углеводороды буквально пропитывают песок и глину.

Альберта расположена в западной части Канады и граничит на юге с американским штатом Монтана. В 1905 году она была включена в состав страны наравне с другими 12 территориями. Столица провинции — город Эдмонтон, а крупнейший город — Калгари. В Альберте проживают более 4 млн человек. Основу экономики составляют добыча нефти и газа, сельское хозяйство и туризм.

The Financial Times рассказала в январе 2026 года, что представители Госдепартамента США трижды встречались с лидерами группы «Проект процветания Альберты». Собеседники издания утверждали, что группа «ультраправых сепаратистов» добивается еще одной встречи с сотрудниками Госдепа и Министерства финансов США, чтобы запросить кредит на $500 млрд для инвестирования в провинцию после объявления независимости.

Представитель Белого дома WSJ пояснил, что чиновники встречались с «представителями гражданского общества» Альберта и не выказали им никакой поддержки.

Министр финансов США 24 января 2026 года назвал Альберту «естественным партнером» Соединенных Штатов и отметил ресурсное богатство региона. По словам Бессента, США следует разрешить канадской провинции стать американским штатом. Я думаю, нам следует позволить им присоединиться к США. И Альберта — естественный партнер для США. У них большие ресурсы. Альбертанцы — очень независимые люди. Ходят слухи, что у них может быть референдум о том, хотят ли они остаться в Канаде или нет», — сказал он.