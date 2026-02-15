 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

WSJ рассказала, как в нефтяной провинции Канады набрали силу сепаратисты

WSJ: сторонники отделения Альберта рассматривают Трампа как мощного союзника
Канаде грозит отделение провинции Альберта, если жители поддержат независимость на референдуме. Лидеры сепаратистов встречались с представителями Белого дома ради кредита, сами чиновники из США говорят, что ничего им не обещали
Хай-Ривер, Альберта, Канада
Хай-Ривер, Альберта, Канада (Фото: Todd Korol / Reuters)

Канадская провинция Альберта планирует провести в этом году референдум о выходе из состава страны. Об этом пишет The Wall Street Journal. Сторонники независимости Альберты видят в президенте США Дональде Трампе мощного союзника в борьбе с либеральными властями Канады и ограничениями на добычу нефти. 

В конца декабря 2025 года избирательная комиссия Альберты одобрила петицию группы «Проект процветания Альберты» о вынесении на референдум среди местных жителей вопроса о возможности выхода из состава страны. Одобрение дает право начать сбор подписей, чтобы потом вынести вопрос на всеобщее голосование.

Альберта богата нефтяными ресурсами. В провинции сосредоточены битумные пески — форма залегания сверхтяжелой нефти, при которой углеводороды буквально пропитывают песок и глину. 

Альберта расположена в западной части Канады и граничит на юге с американским штатом Монтана. В 1905 году она была включена в состав страны наравне с другими 12 территориями. Столица провинции — город Эдмонтон, а крупнейший город — Калгари. В Альберте проживают более 4 млн человек. Основу экономики составляют добыча нефти и газа, сельское хозяйство и туризм.

The Financial Times рассказала в январе 2026 года, что представители Госдепартамента США трижды встречались с лидерами группы «Проект процветания Альберты». Собеседники издания утверждали, что группа «ультраправых сепаратистов» добивается еще одной встречи с сотрудниками Госдепа и Министерства финансов США, чтобы запросить кредит на $500 млрд для инвестирования в провинцию после объявления независимости. 

Представитель Белого дома WSJ пояснил, что чиновники встречались с «представителями гражданского общества» Альберта и не выказали им никакой поддержки. 

Министр финансов США 24 января 2026 года назвал Альберту «естественным партнером» Соединенных Штатов и отметил ресурсное богатство региона. По словам Бессента, США следует разрешить канадской провинции стать американским штатом. Я думаю, нам следует позволить им присоединиться к США. И Альберта — естественный партнер для США. У них большие ресурсы. Альбертанцы — очень независимые люди. Ходят слухи, что у них может быть референдум о том, хотят ли они остаться в Канаде или нет», — сказал он.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным

Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд

США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа

The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу

ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян

Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»
Авторы
Теги
Персоны
Илья Трапезников
Дональд Трамп Канада Альберта нефть сепаратизм
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Канада открыла консульство в Гренландии в знак поддержки острова
Политика
В Канаде одобрили вопрос для референдума об отделении провинции Альберта
Политика
Bloomberg узнал, что было до угроз Трампа сорвать открытие моста в Канаду
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 февраля
EUR ЦБ: 91,56 (-0,15) Инвестиции, 13 фев, 17:35 Курс доллара на 14 февраля
USD ЦБ: 77,19 (+0,01) Инвестиции, 13 фев, 17:35
Из-за метели в районе Териберки возник транспортный коллапс Общество, 15:26
Когда «подушка» — это плохо: как бизнесу управлять ликвидностью #всенабиржу!, 15:20
США перехватили в Индийском океане еще один танкер Политика, 15:18
«Газпром» сообщил об историческом падении запасов газа во Франции и ФРГ Бизнес, 15:14
Клебо взял рекордное девятое золото зимней Олимпиады Спорт, 15:11
Умер создатель приставки Sega Mega Drive Хидеки Сато Общество, 15:11
Канадский фристайлист стал олимпийским чемпионом в парном могуле Спорт, 15:00
ИИ для работы и жизни — интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
NYT сообщила о масштабном наращивании ядерного потенциала Китая Политика, 14:47
Аделия Петросян прилетела в Италию. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 14:45
Стали известны детали нападения на двух женщин в храме Челябинска Общество, 14:44
Обама назвал «клоунским шоу» видео, опубликованное Трампом Политика, 14:43
Часть Одессы и Черноморска остались без света Политика, 14:39
Травмированную на Играх Вонн выписали из больницы после четырех операций Спорт, 14:28
Президент Польши заявил о стремлении страны к ядерному оружию Политика, 14:19