Политика
0

Каллас ответила на заявление США о «цивилизационной гибели Европы»

По словам главы Евродипломатии, люди по-прежнему хотят вступить в Евросоюз, а очередь из желающих «довольно длинная». Ранее о том, что Европа столкнулась с «цивилизационным уничтожением», заявили США
Кая Каллас
Кая Каллас (Фото: Liesa Johannssen / Reuters)

Европа не столкнулась с «цивилизационной гибелью» вопреки тому, что могут говорить некоторые. Такое заявление в ходе Мюнхенской конференции по безопасности сделала глава Евродипломатии Кая Каллас.

«На самом деле люди по-прежнему хотят вступить в наш клуб, и не только европейцы. Когда я была в Канаде в прошлом году, мне сказали, что более 40% канадцев заинтересованы в присоединении к Евросоюзу. Так что очередь на вступление довольно длинная. Я лишь надеюсь, что тем, кто ждал уже довольно долгое время, не придется ждать еще дольше», — сказала она.

«Европа должна выжить». Что рассказал Рубио на конференции в Мюнхене
Политика
Марко Рубио

Каллас также напомнила заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что Европа порой «действует слишком медленно и нуждается в реформах», однако «абсолютно знает, кто она и за что выступает».

The Guardian называет речь Каллас ответом на вчерашнее выступление госсекретаря США Марко Рубио. Его речь, как отмечает EuroNews, перекликалась с опубликованной в декабре 2025 года новой Стратегией национальной безопасности Штатов. В ней, среди прочего, было сказано, что Европа столкнулась с «цивилизационным уничтожением» и однажды может утратить статус надежного союзника США.

Рубио также говорил, что победа во Второй мировой войне привела США и Европу «к опасному заблуждению» и мыслям о том, что глобальный мировой порядок способен вытеснить национальные интересы. Союзники ошиблись, допустив свободную и неограниченную торговлю, добавил госсекретарь США. Financial Times писала, что некоторые представители стран Европы прохладно восприняли слова Рубио.

Politico узнало, какой сигнал дали США Европе на Мюнхенской конференции
Политика
Мюнхенская конференция по безопасности, Германия

В Стратегии национальной безопасности США сказано, что Вашингтон должен помочь Европе «скорректировать ее нынешнюю траекторию». При этом в документе подчеркивалось, что времена, когда США, «подобно Атланту, удерживали на себе весь мировой порядок», прошли.

Романов Илья
Европа Евросоюз Кая Каллас Марко Рубио США
Кая Каллас фото
Кая Каллас
политик, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности
18 июня 1977 года
Марко Рубио фото
Марко Рубио
политик, госсекретарь США, советник президента США по нацбезопасности
28 мая 1971 года
