Каллас ответила на заявление США о «цивилизационной гибели Европы»

По словам главы Евродипломатии, люди по-прежнему хотят вступить в Евросоюз, а очередь из желающих «довольно длинная». Ранее о том, что Европа столкнулась с «цивилизационным уничтожением», заявили США

Кая Каллас (Фото: Liesa Johannssen / Reuters)

Европа не столкнулась с «цивилизационной гибелью» вопреки тому, что могут говорить некоторые. Такое заявление в ходе Мюнхенской конференции по безопасности сделала глава Евродипломатии Кая Каллас.

«На самом деле люди по-прежнему хотят вступить в наш клуб, и не только европейцы. Когда я была в Канаде в прошлом году, мне сказали, что более 40% канадцев заинтересованы в присоединении к Евросоюзу. Так что очередь на вступление довольно длинная. Я лишь надеюсь, что тем, кто ждал уже довольно долгое время, не придется ждать еще дольше», — сказала она.

Каллас также напомнила заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что Европа порой «действует слишком медленно и нуждается в реформах», однако «абсолютно знает, кто она и за что выступает».

The Guardian называет речь Каллас ответом на вчерашнее выступление госсекретаря США Марко Рубио. Его речь, как отмечает EuroNews, перекликалась с опубликованной в декабре 2025 года новой Стратегией национальной безопасности Штатов. В ней, среди прочего, было сказано, что Европа столкнулась с «цивилизационным уничтожением» и однажды может утратить статус надежного союзника США.

Рубио также говорил, что победа во Второй мировой войне привела США и Европу «к опасному заблуждению» и мыслям о том, что глобальный мировой порядок способен вытеснить национальные интересы. Союзники ошиблись, допустив свободную и неограниченную торговлю, добавил госсекретарь США. Financial Times писала, что некоторые представители стран Европы прохладно восприняли слова Рубио.

В Стратегии национальной безопасности США сказано, что Вашингтон должен помочь Европе «скорректировать ее нынешнюю траекторию». При этом в документе подчеркивалось, что времена, когда США, «подобно Атланту, удерживали на себе весь мировой порядок», прошли.