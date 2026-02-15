Reuters назвал поддержку консерваторов целью визита Рубио в Европу

Госсекретарь США встретится с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в воскресенье и с венгерским лидером Виктором Орбаном в понедельник. Рубио говорил, что обе страны тесно сотрудничают со Штатами

Марко Рубио (Фото: Alex Brandon / Reuters)

Госсекретарь США Марко Рубио отправится в Словакию и Венгрию, чтобы укрепить связи Вашингтона с ними, а также поддержать консервативных премьер-министров Роберта Фицо и Виктора Орбана. Об этом сообщило агентство Reuters.

Рубио говорил, что Будапешт и Братислава активно сотрудничают с Вашингтоном. Перед визитом он также сказал, что намерен обсудить дальнейший отказ этих стран от российских энергоресурсов. Встреча с Фицо запланирована на воскресенье, а с Орбаном — на понедельник.

«Это страны, с которыми у нас очень прочные отношения, которые активно сотрудничают с США и тесно взаимодействуют с нами. Это хорошая возможность их посетить — к тому же я раньше никогда не бывал ни в одной из этих стран», — говорил Рубио

Орбан является одним из главных союзников президента США Дональда Трампа в Европе. Рубио отмечал, что американский лидер поддерживает премьер-министра Венгрии. Reuters отмечает, что Орбан накануне парламентских выборов в апреле 2026 года отстает в большинстве опросов и может потерять власть.

Журналисты обратили внимание, что Венгрия и Словакия до сих пор расходятся с США в вопросе военных расходов стран НАТО. Трамп ранее требовал увеличить их до 5% от ВВП. Будапешт и Братислава подняли их только до минимального порога в 2%. Фицо отказывался повышать расходы на оборону дальше. Венгрия также не закладывала такие планы в бюджет на 2026 год.

Виктор Орбан, в частности, выступает против вступления Украины в Евросоюз. Президент Владимир Зеленский ранее говорил, что Киев «технически готов» к вступлению в блок к 2027 году. В ЕС надеются, что Трамп мог бы надавить на Орбана, так как вступление Украины прописано в его мирном плане, писало Politico со ссылкой на европейских дипломатов и чиновников.