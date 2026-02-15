 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
Politico узнало, какой сигнал дали США Европе на Мюнхенской конференции

Politico: США дали Европе сигнал о том, что им не нужны слабые союзники
Собеседники Politico рассказали, что Вашингтон смягчил тон в отношении европейцев, однако не изменил своего отношения. Послание США сводится к тому, что Европа либо «присоединится» к Штатам, либо пойдет своей дорогой.
Мюнхенская конференция по безопасности, Германия
Мюнхенская конференция по безопасности, Германия (Фото: dts Nachrichtenagentur / imago-images.de / ТАСС)

США на Мюнхенской конференции по безопасности дали Европе сигнал о том, что им не нужны слабые союзники, а старый миропорядок защищать не стоит. Об этом сообщило Politico со ссылкой на неназванных европейских чиновников.

Белый дом отправил на конференцию порядка 10 высокопоставленных чиновников. Politico отмечает, что Мюнхенская конференция стала редким в последнее время взаимодействием Штатов с международными структурами, которые США критикуют.

В статье говорится, что представители Штатов использовали более дружелюбный подход к европейским союзникам. При этом отношение Вашингтона к Европе и ее восприятие не изменилось. Опрошенные журналистами чиновники сказали, что послание США такое: «Присоединяйтесь, или мы пойдем своим путем».

«Европа должна выжить». Что рассказал Рубио на конференции в Мюнхене
Политика
Марко Рубио

«Основное послание осталось прежним: нам не нужны слабые союзники, не защищайте старый порядок. Если наименьший общий знаменатель, который американцы могут найти, — это наша общая история со времен Колумба, узкие национальные интересы безопасности и общая цивилизация, это уже показывает, насколько Европа и США расходятся», — заявил Politico бывший европейский госслужащий на условиях анонимности.

Другой чиновник сказал журналистам, что Европа хочет быть с США, однако Вашингтон стремится отказаться от основанного на правилах международного порядка.

По данным издания, на закрытом мероприятии в Мюнхене заместитель министра обороны США Элбридж Колби заявил, что Штаты разделяют интересы с Европой, но не ценности.

«Он выразил готовность работать вместе, но четко дал понять, что Европа должна сделать шаг вперед и что мы перешли от мира, основанного на ценностях, к миру, основанному на интересах», — сказал Politico один из участников встречи.

Госсекретарь США Марко Рубио начал свое выступление на Мюнхенской конференции 14 февраля с тезиса о единстве американцев и европейцев. По его словам, победа во Второй мировой войне привела их «к опасному заблуждению», мыслям о том, что основанный на правилах глобальный порядок вытеснит национальные интересы. В этом заблуждении, продолжил Рубио, США и Европа допустили большую ошибку, допустив свободную и ничем не ограниченную торговлю, «когда другие страны защищали свои экономики». Financial Times писала, что ряд представителей стран Европы прохладно восприняли слова американского госсекретаря.

