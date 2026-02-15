МИД не исключил временное внешнее управление над Украиной

В МИД России допустили идею внешнего управления Украиной под эгидой ООН для проведения выборов в стране. Ранее Зеленский говорил о том, что голосование должны инициировать международные партнеры

Министерство иностранных дел Российской Федерации, Москва (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Россия готова обсудить с другими странами идею введения внешнего управления Украиной под эгидой ООН после завершения военной операции на территории страны. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин в интервью ТАСС.

«Идея введения внешнего управления Украиной под эгидой ООН после завершения СВО не нова. В марте 2025 года президент РФ Владимир Путин заявил, что в случае с Украиной учреждение внешней администрации под эгидой ООН является одним из возможных вариантов. Подобные прецеденты имели место в рамках миротворческой деятельности всемирной организации. В целом Россия готова обсудить с США, европейскими и другими странами возможность введения в Киеве временного внешнего управления», — заявил Галузин.

По словам дипломата, внешнее управление позволит провести на Украине демократические выборы, а также привести к власти в стране правительство, «с которым можно было бы подписывать полноценный мирный договор и легитимные документы о будущем межгосударственном сотрудничестве».

Галузин обратил внимание на предыдущий исторический опыт передачи территорий во временное управление ООН: в Восточной Славонии, Баранье и Западном Среме, а также Восточном Тиморе и Камбодже. Замглавы МИД добавил, что «в ООН формально не закреплен единообразный механизм создания временных международных администраций на территориях, затронутых конфликтом».

По словам Галузина, идея внешнего управления Украиной под эгидой ООН в публичном поле в последнее время фактически не обсуждается.

Вопрос проведения президентских выборов на Украине стал одним из центральных на трехсторонних переговорах в Абу-Даби в контексте обсуждения мирного плана США. Голосование должно было состояться весной 2024-го, но его отложили из-за военного положения. Президент США Дональд Трамп неоднократно призывал к проведению выборов на Украине. По мнению Трампа, отсутствие выборов ставит под сомнение приверженность Украины демократическим ценностям.

Украине, заявлял лидер страны Владимир Зеленский в начале декабря 2025 года, понадобится от одного до трех месяцев на организацию голосования. 11 февраля 2026 года Зеленский опроверг информацию The Financial Times о планах президента Украины 24 февраля объявить о выборах и референдуме в стране весной. По словам Зеленского, выборы состоятся только при наличии всех гарантий безопасности, а их процесс должны инициировать международные партнеры. Зеленский настаивает на режиме прекращения огня для проведения референдума.

Российский президент Владимир Путин в декабре 2025 года заявлял, что Москва «готова подумать» над тем, чтобы обеспечить безопасность выборов на Украине и воздержаться от ударов вглубь территории в день голосования.

Россия настаивает на завершении конфликта через устранение его «первопричин» и неоднократно заявляла о готовности к мирному урегулированию. Условием мира Путин называл вывод ВСУ из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Все четыре региона вошли в состав России по итогам референдумов 2022 года.