Курс евро на 14 февраля
EUR ЦБ: 91,56 (-0,15) Инвестиции, 13 фев, 17:35 Курс доллара на 14 февраля
USD ЦБ: 77,19 (+0,01) Инвестиции, 13 фев, 17:35
Генштаб рассказал о полосе безопасности в Сумской и Харьковской областях Политика, 09:18
Какие планировки ценят арендаторы: 5 важных параметров РБК и ПИК, 09:15
План Супер: как новый гендиректор Victoria's Secret ищет выход из кризисаПодписка на РБК, 09:09
В Московском зоопарке стали учить кур давать лапу для ломки стереотипов Общество, 09:04
Суд Сингапура впервые признал невозможным арбитраж для компании из РоссииПодписка на РБК, 09:03
Когда снизятся ставки по кредитам в 2026 году: мнение экспертов Инвестиции, 09:00
10 фильмов с олимпийским духом: от «Родниной» до «Чемпионов» Life, 09:00
Герасимов рассказал о наступлении российской армии в феврале Политика, 08:38
МИД сообщил о договоренности России, США и Украины работать «без утечек» Политика, 08:29
Москвичам спрогнозировали десятиградусные морозы 15 февраля Город, 08:02
Силы ПВО уничтожили 68 беспилотников над Россией за ночь Политика, 07:42
Дело возбудили после гибели девушки от падения наледи в Нижнем Новгороде Общество, 07:26
