Spiegel сообщил о провале предложения Берлина по активам России в Мюнхене

Инициатива Германии использовать более €90 млрд замороженных российских активов для закупки вооружений у США для Украины провалилась. В декабре 2025 года ЕС согласовал бессрочную заморозку активов России на €210 млрд

Предложение Берлина использовать более €90 млрд из замороженных российских активов для дальнейших закупок вооружений в США, прозвучавшее на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности, провалилось. Об этом пишет Der Spiegel.

Как отмечает издание, Париж, в частности, выступает против этой идеи. Президент Эмманюэль Макрон настаивает на том, чтобы замороженные активы использовались в первую очередь для поставок систем вооружения, произведенных в Европе.

В начале декабря 2025 года канцлер Германии Фридрих Мерц встретится в Брюсселе с премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером, чтобы убедить быстрей решить вопрос с использованием замороженных активов России для помощи Киеву, писала The Financial Times. «Позиция Германии отчасти обусловлена опасениями, что страна <...> рискует взять на себя большую часть расходов на поставки военной техники Украине», — отметила газета.

Позже в том же месяце немецкое агентство DPA со ссылкой на источники среди дипломатов сообщило, что канцлер Германии планирует выполнить требование Бельгии и передать активы Центробанка России, заблокированные в немецкой юрисдикции. В Германии хранится лишь небольшая сумма — речь идет о нескольких миллионах евро, отмечает DPA. Точный размер средств не разглашался.

12 декабря Совет ЕС согласовал бессрочную заморозку российских активов. Речь идет о блокировке €210 млрд вместо голосований о ее продлении, которые должны были проходить каждые полгода. В ответ российский ЦБ подал иск на 18 трлн руб. против бельгийского депозитария Euroclear, где хранится их большая часть. Предполагалось, что решение о заморозке станет частью мер по выдаче «репарационного кредита» Украине за счет российских активов, однако члены ЕС не смогли согласовать эту меру.

11 февраля 2026 года Европейский парламент одобрил кредит Украине на €90 млрд. на 2026-2027 годы. Чехия, Венгрия и Словакия отказались от участия в инициативе.