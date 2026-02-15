Канцлер написал, что Германия оказывает большую поддержку Украине, поэтому она, как и другие европейские страны, сыграет ключевую роль в соглашении России на мир. Москва осуждает военную помощь Киеву

Европейские и, в частности, немецкие власти сыграют ключевую роль в соглашении России на мир с Украиной. Об этом написал канцлер Германии Фридрих Мерц в своей статье для Foreign Affairs.

«Германия оказывала Украине дипломатическую, финансовую и военную поддержку в ее сопротивлении российскому империализму, взаимодействуя с Европой. <...> В 2025 году европейские союзники по НАТО и Канада предоставили Украине помощь в сфере безопасности в размере около $40 млрд после того, как Соединенные Штаты резко сократили свой вклад. Германия была крупнейшим донором в 2025 году и еще больше увеличила свою поддержку в 2026 году», — написал канцлер.

Мерц добавил, что Германия развивает свою оборонную промышленность. «Реформа нашей армии идет полным ходом, и мы сделаем Бундесвер самой сильной обычной армией в Европе, способной удержать свои позиции, когда это потребуется», — отметил он.

По мнению канцлера, объединение и укрепление европейского суверенитета является «лучшим ответом» на вызовы новой эпохи. Кроме того, Мерц заявил о ведении конфиденциальных переговоров Германии с Францией о ядерном сдерживании в Европе. «Германия продолжит соблюдать свои обязательства в соответствии с международным правом; и мы не допустим возникновения в Европе зон различной степени безопасности. Мы надеемся согласовать первые конкретные шаги в этом году», — отметил Мерц.

Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности 13 февраля, канцлер заявил, что Германия усвоила исторический урок и навсегда отказалась от роли гегемона в Европе. Он пояснил, что политика великих держав — это «опасная игра», Сначала для маленьких государств, а позже, вероятно, и для больших. Ранее Foreign Affairs сообщил, что Германия, наращивая военную мощь, может стать следующим гегемоном Европы.

Российские власти обращали внимание на процесс милитаризации в Европе. Президент Владимир Путин обещал, что Москва даст ответ на эти тенденции. Кроме того, Москва осуждает военную помощь Украине и считает, что она затягивает конфликт.