Мерц заявил о ключевой роли Европы в возможном соглашении России на мир
Европейские и, в частности, немецкие власти сыграют ключевую роль в соглашении России на мир с Украиной. Об этом написал канцлер Германии Фридрих Мерц в своей статье для Foreign Affairs.
«Германия оказывала Украине дипломатическую, финансовую и военную поддержку в ее сопротивлении российскому империализму, взаимодействуя с Европой. <...> В 2025 году европейские союзники по НАТО и Канада предоставили Украине помощь в сфере безопасности в размере около $40 млрд после того, как Соединенные Штаты резко сократили свой вклад. Германия была крупнейшим донором в 2025 году и еще больше увеличила свою поддержку в 2026 году», — написал канцлер.
Мерц добавил, что Германия развивает свою оборонную промышленность. «Реформа нашей армии идет полным ходом, и мы сделаем Бундесвер самой сильной обычной армией в Европе, способной удержать свои позиции, когда это потребуется», — отметил он.
По мнению канцлера, объединение и укрепление европейского суверенитета является «лучшим ответом» на вызовы новой эпохи. Кроме того, Мерц заявил о ведении конфиденциальных переговоров Германии с Францией о ядерном сдерживании в Европе. «Германия продолжит соблюдать свои обязательства в соответствии с международным правом; и мы не допустим возникновения в Европе зон различной степени безопасности. Мы надеемся согласовать первые конкретные шаги в этом году», — отметил Мерц.
Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности 13 февраля, канцлер заявил, что Германия усвоила исторический урок и навсегда отказалась от роли гегемона в Европе. Он пояснил, что политика великих держав — это «опасная игра», Сначала для маленьких государств, а позже, вероятно, и для больших. Ранее Foreign Affairs сообщил, что Германия, наращивая военную мощь, может стать следующим гегемоном Европы.
Российские власти обращали внимание на процесс милитаризации в Европе. Президент Владимир Путин обещал, что Москва даст ответ на эти тенденции. Кроме того, Москва осуждает военную помощь Украине и считает, что она затягивает конфликт.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным
Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд
США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа
The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу
ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян
Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»