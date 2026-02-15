Губернатор Калифорнии заверил Европу во временности политики Трампа
Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил на панельной дискуссии в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, что он отправился туда, чтобы заверить европейских союзников в том, что политика президента США Дональда Трампа временная.
«Его успех будет оцениваться по годам, а не по десятилетиям», — заявил губернатор (цитата по Bloomberg). Ньюсом также спрогнозировал, что администрация Трампа столкнется с поражением на промежуточных выборах в США в ноябре и юридическими ограничениями. В частности, он указал на возможные трудности с использованием Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях для введения пошлин.
Ньюсом подчеркнул, что политика президента США противоречит традиционным американским ценностям, и призвал международных партнеров в период «нестабильности» в США выстраивать связи напрямую с отдельными штатами, такими как Калифорния. При этом он отметил, что Европа, в противовес неопределенности эпохи Трампа, стала более сплоченной. «Возможно, это и есть единственный вклад Дональда Трампа», — сказал он.
Материал дополняется
