Орбан призвал «бояться Брюсселя, а не Востока»

Те страны, которые «любят свободу», должны бояться Брюсселя, а не Востока, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Нам нужно привыкнуть к мысли, что те, кто любит свободу, должны бояться Брюсселя, а не Востока, и должны с тревогой смотреть на Брюссель», — сказал он.

По мнению Орбана, Брюссель — «прямой источник опасности». «Двадцать лет назад мы бы об этом и не подумали. Но это горькая правда, и мы этого не потерпим», — заключил политик.

