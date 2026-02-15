Орбан призвал «бояться Брюсселя, а не Востока»
Те страны, которые «любят свободу», должны бояться Брюсселя, а не Востока, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
«Нам нужно привыкнуть к мысли, что те, кто любит свободу, должны бояться Брюсселя, а не Востока, и должны с тревогой смотреть на Брюссель», — сказал он.
По мнению Орбана, Брюссель — «прямой источник опасности». «Двадцать лет назад мы бы об этом и не подумали. Но это горькая правда, и мы этого не потерпим», — заключил политик.
Материал дополняется
