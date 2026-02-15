 Перейти к основному контенту
0

Axios узнал о планах США усилить давление на Иран из-за продажи нефти КНР

Сюжет
Война санкций

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече в Белом доме договорились усилить экономическое давления США на Иран, в основном в части продажи нефти Китаю, которому Иран поставляет более 80% своего сырья. Об этом сообщил Axios со ссылкой на двух американских чиновников.

«Мы договорились, что будем оказывать максимальное давление на Иран в полную силу, например, в связи с продажей иранской нефти Китаю», — заявил собеседник издания.

Как пишет Axios, такое решение президента США может подтолкнуть Иран к дополнительным уступкам в отношении своей ядерной программы. Американские официальные лица заявили, что Нетаньяху и Трамп пришли к согласию относительно конечного результата политики США по Ирану — страна должна не иметь возможности получить ядерное оружие.

По информации американского чиновника, позиции Трампа и Нетаньяху по вопросу взаимодействия с Ираном разошлись. Премьер-министр Израиля заявил американскому президенту, что заключить выгодную сделку с Тегераном невозможно, и выразил уверенность, что Иран не станет соблюдать договоренности даже в случае подписания. В ответ американский лидер заметил, что, по его мнению, шанс на соглашение все же существует.

Reuters, в свою очередь, со ссылкой на американских чиновников сообщил, что вооруженные силы США готовятся к возможности проведения продолжительных, многонедельных операций против Ирана, если Трамп отдаст приказ о нападении.

Материал дополняется

Егор Алимов
Дональд Трамп
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Биньямин Нетаньяху
Биньямин Нетаньяху
политик, премьер-министр Израиля
21 октября 1949 года
