Axios узнал о планах США усилить давление на Иран из-за продажи нефти КНР

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече в Белом доме договорились усилить экономическое давления США на Иран, в основном в части продажи нефти Китаю, которому Иран поставляет более 80% своего сырья. Об этом сообщил Axios со ссылкой на двух американских чиновников.

«Мы договорились, что будем оказывать максимальное давление на Иран в полную силу, например, в связи с продажей иранской нефти Китаю», — заявил собеседник издания.

Как пишет Axios, такое решение президента США может подтолкнуть Иран к дополнительным уступкам в отношении своей ядерной программы. Американские официальные лица заявили, что Нетаньяху и Трамп пришли к согласию относительно конечного результата политики США по Ирану — страна должна не иметь возможности получить ядерное оружие.

По информации американского чиновника, позиции Трампа и Нетаньяху по вопросу взаимодействия с Ираном разошлись. Премьер-министр Израиля заявил американскому президенту, что заключить выгодную сделку с Тегераном невозможно, и выразил уверенность, что Иран не станет соблюдать договоренности даже в случае подписания. В ответ американский лидер заметил, что, по его мнению, шанс на соглашение все же существует.

Reuters, в свою очередь, со ссылкой на американских чиновников сообщил, что вооруженные силы США готовятся к возможности проведения продолжительных, многонедельных операций против Ирана, если Трамп отдаст приказ о нападении.

Материал дополняется